'Bolí mě záda, nemůžu se hýbat.' Velkou pardubickou nepojede obhájce Faltejsek ani favorizovaný kůň

„Prostě se nemůžu hýbat, bolí mě záda. Zkoušel jsem udělat, co šlo. Chtěl jsem do toho jít, je to velký den, tak člověk chtěl vydržet, ale bohužel,“ řekl Radiožurnálu žokej Jan Faltejsek.

Ve Velké pardubické měl zkušený žokej jet v sedle francouzského koně Virtus d'Estruval, jednoho z největších favoritů. Jeho trenér Marcaire se rozhodl nehledat náhradník a koně odhlásil.

Faltejsek zvítězil ve Velké pardubické podobným stylem s Orphee des Blins v letech 2012 až 2014 a loni s Charme Lookem.

Pátým triumfem by se v historickém pořadí odpoutal od Václava Chaloupky a Němce Petera Gehma a přiblížil se rekordmanovi Josefu Váňovi, který dostih opanoval osmkrát.

S jiným žokejem bude muset nastoupit Nikas, který kvůli dopingu přišel o vítězství v předloňské Velké pardubické. Vést ho měl Lukáš Matuský, který však spadl ve čtvrtém dostihu z Pyšného páva a byl převezen sanitkou do nemocnice.

Velká pardubická odstartuje v 16:40.