Dvě druhá místa ve víkendových dostizích v italském Miláně nebyla pro žokeje Josefa Bartoše tak důležitá jako samotný fakt, že mohl opět sedět v sedle. Před necelými šesti týdny měl totiž ošklivý pád, při kterém si poranil plíci a několik dní byl napojen na jejich filtraci. Milán 16:45 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žokej Josef Bartoš během Velké pardubické | Foto: Dominik Bakeš / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Bylo to sedmnáctého února, kdy jsem upadl na poslední překážce v Pise. Spadl jsem tak nešťastně, že to bylo pod nohy dalšího koně, který na mě šlápl. Měl jsem zlomené čtyři žebra a potahanou plíci,“ vzpomíná pro Radiožurnál žokej Josef Bartoš na únorový pád z koně Imperial Red.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Žokej Bartoš si po pádu poranil plíci, teď se vrátil dvěma druhými místy v italském Miláně

V nemocnici v italské Pise dvojnásobnému vítězi Velké pardubické neudělali drenáž plíce. Krev osmatřicetiletému žokejovi odsáli až o týden později v plzeňské nemocnici. Další týden pak byl ale Bartoš napojený na filtraci plic.

„Musel jsem s tou plící čekat. Nějaký rotoped by těmi žebry šel, ale nemohl jsem kvůli dechu zatěžovat plíci. Pak to bylo těžké. Je to o tom jezdit na kole, cvičit a běhat. A také nějaká rehabilitace. Všechno tohle dělám, abych se vrátil,“ říká Josef Bartoš, který se pomalu dostává zpátky do formy.

‚Noví žokejové nám nerostou.‘ Na Velké pardubické bude startovat jen jedenáct českých závodníků Číst článek

Stále se mu ještě obtížně dýchá, ale věří, že ho následky zranění do budoucna nebudou limitovat. O víkendu se ale už vrátil zpět do sedla a v italském Miláně si připsal dvě druhá místa. Po prvním čtvrtletí sezóny dokonce stále kraluje jezdeckému šampionátu italských překážkových dostihů.

„Teprve se v Česku rozbíhá sezona. Větším dostihem je například Prvomájová steeplechase, poté začnou kvalifikace. V zahraničí je nejbližší cíl v Milánu, kde bude koncem dubna a začátkem května vrcholit sezona,“ popisuje dvojnásobný vítěz Velké pardubické žokej Josef Bartoš svůj nejbližší program.