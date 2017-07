Žongloval s antiperlí i milionem korun. Jan Skorkovský za hodinu zvládne i deset tisíc nožiček

„Za hodinu se dá stihnout osm až deset tisíc dotyků,“ říká Jan Skorkovský zatímco sérií nožiček drží nad zemí fotbalový míč, aniž by ho nějak obtěžoval malý problém s kašlem.

Jana Skorkovského navštívil při tréninku reportér ČRo David Nyč

Trenér Petr Rada, hodnotící fotbalové novináře podle počtu „žonglů“, by měl z míčového artisty radost. Jenže fotbalový míč je to nejběžnější, co Jan Skorkovský udrží nad zemí.

„Myslím si, že jsem byl průkopník, který přešel až na nejmenší míče – třímilimetrovou antiperli. Pak jsem kopal s kostkou, šiškou, žárovkou, mincí. Kopal jsem i s milionem korun, na jedné akci mi ho zabalili z pětitisícovek a tisícovek,“ vzpomíná.

A že mu netradiční „míčky“ nedělají problém, okamžitě dokazuje na svačině rozhlasového reportéra, který si na natáčení vzal pomeranč.

„Když se do pomeranče kope, nemusí být konzistence taková, jaká byla předtím,“ upozorňuje artista, načet pomocí nártu, kolene, ramena i hlavy udržuje ovoce ve vzduchu a vypráví, jak si nedávno kopal s limetkou.

„Mám dokonce certifikát, že jsem odehrál klasické tenisové utkání s kvalitním tenistou bez rakety,“ chlubí se 64letý muž, který se dvacet let živil jako veterinář.

Při pozorování artisty se zdá, že se narodil s magnetem v nohou. „Ale ten magnet se vyvinul. Tímhle stylem, s míčem na hlavě a na nohách, jsem dvakrát obešel po rovníku zeměkouli,“ přidává zajímavý příměr.

Skloubením fotbalu a atletiky se dostal až do Guinnesovy knihy rekordů. V roce 1990 totiž uběhl s míčem ve vzduchu maratonskou trať – 42 kilometrů a 195 metrů. „Kdyby míč spadl, ztratilo by to kouzlo,“ vysvětluje míčový kouzelník Jan Skorkovský.