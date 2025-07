Zvládne pokrýt celé hřiště a těžko se hledá mezera, kam udeřit, varuje Schweiner před blokařem Molem

I jeden z nejlepších beachvolejbalových párů všech dob bude hrát na blížícím se mistrovství Evropy v německém Düsseldorfu. Norové Andres Mol a Christian Sørum vyhráli kontinentální šampionát čtyřikrát v řadě, nikdo nemá víc titulů. V dokonale složené dvojici blokuje Mol. Italský trenér české reprezentace Andrea Tomatis ho považuje za nejšikovnějšího hráče u sítě v historii. Düsseldorf 16:19 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič a David Schweiner | Foto: Ožana Jaroslav | Zdroj: Profimedia

„Atletičnost, stabilita a schopnost rychle reagovat na změny. To jsou hlavní přednosti šestinásobného blokaře roku,“ popisuje Tomatis. Navíc tak dobře připraveného hráče po fyzické stránce těžko najdete napříč všemi sporty. Ani gymnastika Molovi není cizí. Když získá medaili, roztleská si kurt a na písku předvede salto vzad.

„Určitě je to nejlepší blokař. Když proti němu útočíte, tak často nevidíte, kam rukama uhýbá. I z lajny je schopný vyskočit do diagonály. Průměrný blokař v top dvacítce nedokáže z lajny uskočit tak daleko. On zvládne pokrýt celé hřiště, ale vždy je tam někde mezera, která je špatně viditelná,“ pochválil olympijského vítěze a mistra Evropy i světa z Norska také světový šampion David Schweiner.

Co kdyby se měl český blokař porovnat s tím norským – nejlepším v dějinách? „Rozdílů je tam opravdu hodně. Je rychlejší a téměř ve všem lepší. Je to asi nejlepší hráč všech dob. Blokař určitě. Srovnávají se třeba v basketbalu LeBron James, Kobe Bryant nebo Michael Jordan. Je těžké srovnávat borce z jednotlivých generací, ale Mol je nejkomplexnějším hráčem a společně s Philem Dalhausserem nejlepší blokař všech dob,“ uznává Schweiner.

Turnaj i s českou účastí začne v německém Düsseldorfu ve středu, finále je pak na programu v neděli.