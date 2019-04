Vzdávat to nebudeme ani v zápase o třetí místo, vyhlašují basketbalistky USK ve Final Four Euroligy

Přes sto fanoušků pražského USK neúnavně povzbuzovalo v Šoproni své oblíbenkyně po celé utkání. Někteří z nich dorazili na Final Four do Maďarska po vlastní ose, většina jich ale přijela autobusem vypraveným přímo USK – a všem klub zajistil a zaplatil vstupenky na oba duely.

„Myslím si, že fanoušci musí být spokojeni i s tím, jak jsme bojovaly, protože jsme to do poslední sekundy nevzdaly. Vzdávat to nebudeme ani v zápase o třetí místo,“ řekla Radiožurnálu trenérka USK Natália Hejková.

Basketbalistky USK si v Eurolize zahrají jen o bronz, v semifinále Final Four podlehly Kursku Číst článek

„Byli slyšet, až jsem si říkala: Nesmíš ty pokřiky vnímat, soustřeď se na zápas,“ přiznává bývalá hvězda USK, dnes už druhým rokem Kursku – Sonja Petrovičová, kterou ale nepřekvapilo, že do Šoproně dorazilo tolik příznivců soupeřek.

„Praha je celkem kousek, tušili jsme, že přijedou svůj tým podpořit a budou slyšet. USK teď se svými fanoušky pracuje mnohem lépe, než když jsem tam ještě hrála. Fanklub mu roste a dokonce už cestuje i na venkovní zápasy ve větším počtu lidí,“ popisuje Petrovičová.

Jenže v zápase o třetí místo to budou mít čeští fanoušci v třítisícovém hledišti ale opravdu těžké. Přeřvat místní podporovatele Šoproně, bude dost možná těžší úkol než porazit domácí basketbalistky na jejich palubovce.