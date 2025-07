Basketbalistky USK Praha znají soupeře v Evropské lize, čeká je Girona, Gdyně a tým z kvalifikace

Žabiny Brno budou v kvalifikaci Evropské ligy hrát se Zaragozou, kam po minulé sezoně přestoupila z USK česká reprezentantka Veronika Voráčková. Pokud české vicemistryně uspějí, ve skupině D narazí na turecký Mersin, francouzský tým Landes a lepšího z dvojice Benátky - Crvena zvezda Bělehrad.

Žabiny se loni po deseti letech vrátily do Euroligy, kterou v roce 2006 vyhrály. V kvalifikaci dvakrát porazily maďarský Szekszárd, ve skupině za sebou nechaly Olympiakos Pireus a dostaly se do nadstavbové části. Kvůli nižšímu koeficientu ale musí znovu do kvalifikace.

V případě vyřazení budou Žabiny hrát Evropský pohár. Ve skupině A by se střetly s italským Campobassem, chorvatskou Trešnjevkou a Castors Braine, kterému v minulé sezoně česká pivotka Tereza Vitulová pomohla vyhrát belgickou ligu i pohár.

V Evropském poháru mají jistý start dva české týmy. Tradiční účastník KP Brno čeká ve skupině H Montpellier s novou posilou Julií Pospíšilovou, Dubrovník a vítěz kvalifikačního zápasu mezi italským Sassari a soluňským Panathlitikosem.

Chomutov se v druhé nejvyšší evropské klubové soutěži představí potřetí za sebou. Ve skupině F ho čeká německý Keltern, kosovská Peč a poražený ze souboje o Evropskou ligu mezi Bourges a Kibirkštisem Vilnius.

V kvalifikaci budou o účast v Evropském poháru usilovat další dva české kluby. SBŠ Ostrava se utká se švýcarským týmem Troistorrents-Chablais.

V případě postupu bude hrát ve skupině K se španělským Ferrolem, kam nedávno zamířila z KP Brno česká reprezentantka Karolína Šotolová, s Benficou Lisabon a polským Sosnowiecem. Brandýs vyzve v kvalifikaci Szekszárd. Když uspěje, čeká ho skupina D s Mechelenem, týmem GEAS Basket z italského Sesta a horším z dvojice Galatasaray Istanbul - Sepsi, které budou hrát o Evropskou ligu.

