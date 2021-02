Zažili jsme s ním spoustu legrace. Bude nám chybět, vzpomínají na Černého kolegové, ale i Jágr

Česká televizní žurnalistika přišla o jednu z výrazných osobností. Ve věku 77 let zemřel dlouholetý šéf sportovní redakce České televize Otakar Černý. Do povědomí diváků se nedostal jen jako sportovní novinář, ale i jako moderátor politických diskuzních pořadů Debata a Co týden dal. Praha 18:18 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otakar Černý | Zdroj: Profimedia

„Dobré poledne, dámy a pánové.“ Každou neděli ve 12 hodin zdravil Otakar Černý diváky České televize v pořadu Co týden dal, legendární je jeho otázka „A co na to občan?“ Právě specifický způsob moderování, nápaditý jazyk a krátké otázky ho odlišovaly od ostatních.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak na Otakara Černého vzpomínají jeho kolegové, ale také Jaromír Jágr

„Já si dodnes myslím a říkám to i svým kolegům, že otázka má být švihnutí bičem. Když kladete otázku tak složitě, že na ni existuje odpověď tak určitě, tak to je nesmysl. Dával jsem krátké otázky, protože jsem myslel, že to tak má být,“ vysvětloval kdysi Černý.

I když se rodák z Kladna stal známým hlavně díky moderaci politických pořadů, už od mládí chtěl být sportovním novinářem.

„Já se svým tátou chodil na všechny sporty, který na Kladně byli. Na házenou, na volejbal a odpoledne na fotbal,“ vzpomínal Otakar Černý v pořadu České televize 13. komnata před necelými sedmi lety. Do Československé televize přišel v roce 1969 jako externista do redakce sportu.

Nezapomenutelné historky

Na konci 90. let ale musel z televize odejít a krátce dělal i mluvčího ministra zdravotnictví. V roce 2002 se do ČT vrátil a na devět let se stal šéfem sportovní redakce. S úsměvem na něj vzpomínají i jeho tehdejší podřízení.

„Už tady nepracuješ, končíš! A večer už se tomu smál, to byl takový kolorit. On vždy hlásal, že každý otec hladí své děti jen ve spánku,“ vzpomínal ve vysílání Radiožurnálu sportovní komentátor České televize Michal Dusík na to, jak na několik hodin dostal výpověď.

A svou vzpomínku přidal i šéfkomentátor redakce sportu České televize Robert Záruba.

„Vlastně mi bude strašně chybět, že už nikdy nepřijde do redakce a nebude s každým rozmlouvat tím svým bodrým, zvláštním a nesmírně zábavným způsobem,“ mrzí Zárubu.

Ještě předtím, než začal pracovat v televizi, učil fyziku na kladenském učilišti. Působil i v kladenském hokejovém klubu a jako vedoucí mládežnických mužstev pomohl vychovat i legendárního Jaromíra Jágra.

„Je to smutná zpráva pro nás Kladeňáky, zažili jsme s ním spoustu legrace. Byla tam výborná parta a já na Otu vzpomínám jen v dobrém. Vídal jsem ho skoro každý den, než jsem odešel do Ameriky,“ zavzpomínal na Otakara Černého Jaromír Jágr.