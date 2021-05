Venkovní bazény se otevřou na konci května, počet sportujících se má navyšovat i ve vnitřních halách

Vláda v pondělí schválila, že 17. května se otevřou ostatní vnitřní sportoviště. Platit v nich bude limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy sportoviště.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Plán je, že 17. 5. bude moct uvnitř sportovat 10 lidí, 30 venku. O týden později 30 uvnitř, 50 venku a 31. 5. 100 a 200. Ve stejný den by se mohly rozjet i amatérské soutěže. Když se čísla nakažených nezhorší, v pondělí by takový návrh @Ministerstvo zdravotnictví mohla schválit vláda. 1 15

Ve skupině budou smět být maximálně dva lidé a nejvýše deset lidí celkem na sportovišti. Nutné bude dodržovat rozestupy alespoň dva metry, pokud nepůjde o členy jedné domácnosti.

Ztráty vnitřních sportovišť, bazénů a saun Česká komory fitness odhaduje na více než pět miliard korun. Z původních 3000 až 4000 firem a několika desítek tisíc živnostníků a pracovníků „na dohodu“ činnost kvůli zákazům ukončí až 25 procent z nich.

Vnitřní sportoviště patří k provozům, které jsou kvůli epidemii uzavřené nejdéle. Kvůli druhé vlně jim vláda fungování zakázala od 9. října. Krátce a s mnoha omezeními mohly otevřít v prosinci.

Sportování uvnitř

Kolektivní sporty mají naději, že se 24. května vrátí do hal. Vláda bude v pondělí projednávat návrh, aby se limit pro sportování uvnitř zvýšil na třicet lidí.

Dohodli se na tom předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a premiér Andrej Babiš na schůzce, které se účastnila i hlavní hygienička Svrčinová.

Na dnešní schůzce s @AndrejBabis jsme se domluvili, že v pondělí půjde na vládu návrh: Od 17.5. sportování uvnitř 10 lidí, 30 venku. O týden později 30 uvnitř/50 venku a 31.5. 100/200. Ve stejný den by se mohly rozjet i amatérské soutěže. Za podmínky, že se nezhorší ep. situace pic.twitter.com/waFuDQAPSM — Milan Hnilička (@MilanHnilicka) May 13, 2021

Otevření hal pro početnější skupiny by pomohlo nejen kolektivním sportům, ale také některým individuálním, jako je například gymnastika. S povolením třiceti lidí uvnitř by se velikost skupin venku měla zvýšit na 50 lidí.

Další uvolnění by mělo následovat znovu po týdnu. Návrh počítá s tím, že by od 31. května mohlo sportovat až sto lidí uvnitř a 200 lidí venku. Zároveň by měly být povoleny amatérské soutěže.