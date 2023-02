S nikým jsem nejednal a jen jsem žvanil, říká Pelta k ovlivňování dotací

Bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta ve čtvrtek u soudu znovu popřel obvinění, že ovlivňoval rozdělování sportovních dotací na ministerstvu školství. Soud Peltovi původně uložil šestileté vězení, pětiletý zákaz činnosti ve vedení korporací a pětimilionový peněžitý trest. Odvolací senát ale verdikt zrušil, a proto se kauza řeší znovu. Praha 14:10 2. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Pelta | Foto: Filip Jandourek

Státní zástupce Ondřej Trčka tvrdí, že Pelta se přes svou milenku, tehdejší náměstkyni ministerstva Simonu Kratochvílovou, dostával v roce 2017 k zákulisním informacím o rozdílení dotací. Společně pak údajně proces rozdělování ovlivňovali ve prospěch nejen Fotbalové asociace ČR (FAČR), ale také lidí, s nimiž se Peltovi vyplatilo udržovat dobré vztahy.

Někdejší předseda FAČR k tomu ve čtvrtek u pražského městského soudu řekl, že jediným „pseudodůkazem“ v jeho neprospěch jsou odposlechy z bytu na Senovážném náměstí, kde se scházel s Kratochvílovou. „Dával jsem jen komentář a postřehy k jednotlivým žadatelům. Kdo má jakou sílu. Já jsem třeba takhle mluvil, ale nemělo to následný kroky: tady to je mafiánka, tady to je Lojza. To je můj způsob komunikace,“ uvedl.

Ve sportu je to jako v politice

„My jsme nic reálnýho nedělali, já jsem akorát žvanil,“ pokračoval s tím, že denně míval ze sportovního prostředí stovky telefonátů. „Slibem nezarmoutíš,“ doplnil. „V tom sportu je to jako v politice. Musíte umět s lidma, abyste v tom proplouval. Premiér taky slíbí cokoliv,“ poznamenal.

Popřel také obvinění, že Kratochvílovou podplatil voucherem na zahraniční zájezd a poskytnutím bytu. Podle vlastních slov jí chtěl jen pomoci. S Kratochvílovou shodně tvrdí, že žena mu za byt platila nájem, a to v hotovosti.

Pelta rovněž trvá na tom, že na informace k rozdělování dotací měl nárok už proto, že byl poradcem ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD). Pracovněprávní vztah sice s ministerstvem neměl, ve čtvrtek ale řekl, že Valachová ho jako svého poradce představovala na poradách.

Po svém zadržení v květnu 2017 strávil Pelta měsíc ve vazbě. Soud ho propustil poté, co rezignoval na svou funkci šéfa FAČR. Po dotační kauze rezignovala i Valachová, která má v trestním řízení postavení svědkyně.