Svoboda čelí důsledkům za relativizování války na Ukrajině. Skončil v Komisi sportovců a dostal důtku

Výroky moderního pětibojaře Davida Svobody ve vysílání České televize, které relativizovaly válku na Ukrajině a připouštěly účast sportovců z Ruska a Běloruska na olympijský hrách v Paříži, vyvolaly odezvu nejen u ministryně obrany Jany Černochové. Ta se sešla se ředitelem ASC Dukla plukovníkem Pavlem Bencem, který Svobodovi udělil písemnou důtku. Praha 16:03 31. března 2023

„Válečný konflikt stále probíhá. Jak víme, tak první obětí každého válečného konfliktu je pravda. Máme spoustu informací, někdy protichůdných,“ usmíval se David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji, ve vysílání České televize.

Když pak moderátorka zmínila, že Rusko je vnímáno jako agresor, tak odvětil: „Může to být klidně mýlka. Co já vím. Já to nevím, nechci to rozhodovat. A nemám ambici to rozhodovat.“

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a ministryně obrany Černochová se sportovcem a jeho nadřízeným sešla a společně vyvodili důsledky.

Benc udělí za nedodržení předpisů Svobodovi písemnou důtku. „Voják má povinnost chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil,“ zdůvodnil své rozhodnutí.

Svoboda také skončí v Komisi sportovců Českého olympijského výboru. „Dvojrole profesionálního vojáka a zástupce sportovců v komisi nejde dohromady, proto jsem se rozhodl na členství rezignovat. Nejsem advokát Ruska a mrzí mě, že má neobratná vyjádření mohla poškodit armádu a resort obrany,“ řekl sportovec.

Jana Černochová

@jana_cernochova Na vlastní oči jsem viděla, co Rusko páchá za zvěrstva. Ne! Není normální, aby ruští a běloruští sportovci jeli na olympiádu, na kterou ukrajinci nepojedou, protože brání svou vlast nebo je zabili. Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat!bit.ly/3zj5sFa 435 8191

Cesta na Ukrajinu

Ministryně obrany toto řešení přivítala. „Ministerstvo obrany a armáda podporuje Ukrajinu a nesouhlasí s tím, aby ruští a běloruští sportovci startovali na olympiádě, když jejich ukrajinští kolegové umírají na frontě ve válce rozpoutané Ruskem a podporované Běloruskem. Tento jednotný postoj očekávám od všech vojáků. S panem Svobodou jsme o tom dlouze hovořili,“ uvedla.

„S řešením jeho nadřízeného souhlasím a dohodli jsme se, že spolu pojedeme za ukrajinskými vojáky na Libavou, abychom si společně vyslechli jejich příběhy o tom, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští,“ řekla ministryně obrany s tím, že Svobodovi předala plakát s portréty ukrajinských sportovců zabitých nebo pohřešovaných kvůli bojům na Ukrajině.

„Nejde o postih za názor, ale za nedodržení toho, jak by měl profesionální voják na veřejnosti vystupovat,“ dodala vedoucí resortu.