Do tří týdnů budu zpátky, věří Petr Čech. Střídal kvůli zranění stehenního svalu

„Hned mi bylo jasné, že to nepůjde," řekl Petr Čech | Foto: Peter Cziborra | Zdroj: Reuters

„Prdlo mi v zadním stehenním svalu. Věřím, že budu do tří týdnů zpátky,“ řekl Petr Čech podrobnosti o zranění na svém webu.

Arsenal vyhrál popáté v řadě, Petr Čech kvůli zranění zápas nedochytal Číst článek

„V minulém zápase proti Evertonu a teď proti Watfordu jsem několikrát při centru zboural pár hráčů a tělo mi to asi vrátilo. Začal jsem vnímat, že sval není stoprocentní, ale nechtěl jsem jít z boje,“ vysvětlil.

Proti Watfordu odchytal téměř celý první poločas a neinkasoval. Těsně před přestávkou ale po odkopu od branky musel střídat.

Trenérovi Emerymu tak nebude k dispozici ve čtvrtečním zápase Evropské ligy v Karabachu a v neděli na stadionu Fulhamu. Další zápas ale „Gunners“ čeká až 22. října na Emirates proti Leicesteru.

„Hned mi bylo jasné, že to nepůjde. V pondělí jdu na vyšetření, které napoví, jak dlouho mě zranění bude limitovat. Já doufám, že se vrátím rychle. Snad budu po říjnové reprezentační pauze zpátky,“ věří bývalý reprezentační gólman.

Arsenal nakonec díky dvěma gólům v poslední desetiminutovce porazil Watford 2:0, zápas dochytal Čechův náhradní Bernd Leno a Arsenal vyhrál po úvodních porážkách s Manchesterem City a na Chelsea pátý ligový zápas v řadě, v součtu s pohárovými zápasy už sedmý.

„Náhoda to určitě není. Plníme, co po nás žádá trenér Emery, a zároveň jsme efektivní. Každý člen týmu se svým výkonem přidává do vítězné série, která je velmi příjemná,“ říká Petr Čech.