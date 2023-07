V semifinále to rozjedu stejně a snad bude druhá padesátka lepší, plánuje plavkyně Kubová

Plavkyně Simona Kubová se pokusí potřetí v kariéře probojovat do finále mistrovství světa v dlouhém bazénu. Na znakařské stovce totiž ve Fukuoce postoupila do semifinále, i když až čtrnáctým časem. Naopak Tomáš Franta v závodě na 100 metrů znak na semifinále nedosáhl, obsadil 24. příčku. Fukuoka (Japonsko) 10:15 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Kubová na mistrovství světa postoupila do semifinále v disciplíně na 100 metrů znak | Foto: Ivo Stejskal | Zdroj: ČTK

Když vyleze z bazénu, tak chce slyšet, jaký měla mezičas na obrátce. Tam prý chyba nebyla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká plavkyně Simona Kubová po postupu do semifinále na mistrovství světa

„Mezičas 29,21 sekundy je dobrý. Posledních patnáct metrů bylo hodně těžkých. Byla jsem zbytečně moc nervózní, ani nevím proč. Pokud budu schopná závod v semifinále rozjet stejně a sebere mi to míň sil, tak by druhá padesátka snad mohla být lepší. Chtěla bych ji stlačit pod 31 sekund,“ plánuje Simona Kubová.

Jednatřicetiletá reprezentantka se jako první český plavec ve Fukuoce dostala z rozplaveb, když předvedla výkon 1:00,45 minuty. Její šance na postup do finále jsou podle časů jejich soupeřek minimální. Očekává se, že ve finále padne nový světový rekord. Před Simonou Kubovou je ale jiná meta. Má totiž jen kousek k limitu na olympijské hry, kam by se dostala už počtvrté v kariéře.

„Úplně to neprožívám, ale samozřejmě bych byla ráda, kdybych zaplavala pod jednu minutu. Takový čas jsem zaplavala jen devětkrát za život, tak by to bylo hezké. Čas 31,2 sekundy po obrátce není moc dobrý, takže bych byla ráda, kdyby to bylo pod 31,“ vyhlíží Kubová semifinále.

Účel to asi splnilo, usmívala se plavkyně Seemanová po prvním závodě. Stovku motýlkem chtěla rychlejší Číst článek

Její kolega z Chomutova, znakař Tomáš Franta, by na olympijské hry hodně chtěl. Jenže v rozplavbách na 100 metrů znak předvedl hodně špatný výkon. Franta zaplaval sezonní maximum, ale s výkonem 54,50 sekundy zaostal o 34 setin za osobním rekordem. K účasti v semifinále potřeboval zaplavat čas 53,94.

„Sedm měsíců trénovat a pak plavat takhle. Snažil jsem se jít první padesátku lehce, abych měl síly do té druhé, ale strašně mě to tam pokopalo. Jsem zklamaný a to jsem nechtěl,“ řekl naštvaný Franta.

Finálový blok pondělního závodního programu ve Fukuoce začíná ve 13 hodin.