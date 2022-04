Olympijský šampion Rylov schytal od plavecké asociace devítiměsíční zákaz, podpořil Putina i invazi

Dvojnásobný olympijský vítěz z her v Tokiu Jevgenij Rylov dostal devítiměsíční distanc za účast na shromáždění na podporu ruského rezidenta Vladimira Putina a invaze na Ukrajinu. Trest mu udělila Mezinárodní plavecké federace (FINA), zakazuje mu účast na všech mezinárodních soutěžích. Lausanne (Švýcarsko) 10:12 22. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevgenij Rylov po tokijském triumfu v novém olympijském rekordu | Foto: Stefan Wermuth | Zdroj: Reuters

Postih je ale spíše symbolický. FINA totiž ruské a běloruské plavce a závodníky v dalších plaveckých sportech vyloučila ze všech mezinárodních závodů na zbytek roku 2022.

Na lyžařskou federaci navázala i Světová atletika, vyloučila Rusy a Bělorusy ze světových šampionátů Číst článek

Rylov od začátku podporoval invazi na Ukrajinu, kterou v Rusku označují jako speciální vojenskou operaci. Kvůli sankcím pro ruské sportovce odmítl přijet na mistrovství světa ještě před tím, než mu to FINA zakázala.

V březnu stál společně s dalšími olympijskými medailisty na pódiu při obří akci na moskevském stadionu v Lužnikách, která oslavovala výročí okupace Krymu a zároveň podporovala kroky současné ruské vlády. Na bundě měl písmeno zet, které se stalo symbolem ruské agrese na Ukrajině.

Trest, který FINA nijak podrobněji nezdůvodnila, si Rylov odpykává od středy. Vyprší mu tak v lednu příštího roku.

FINA Announces Nine-Month Suspension for Evgeny Rylov For Rally Appearance - https://t.co/M3HvVNfBKh pic.twitter.com/rKDwHEbt3m — Swimming World (@SwimmingWorld) April 21, 2022

Minimálně do prosince by jako ruský reprezentant nesměl bez tak závodit. FINA sankce pro sportovce z Ruska a jeho spojence Běloruska prodloužila na celou sezonu. Dosud byly vyhlášeny jen do mistrovství světa, které se uskuteční na přelomu června a července v Budapešti.