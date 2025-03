Postoj Coventryové k návratu Ruska na olympiádu bude otevřenější než u lidí z Evropy, říká Kumpošt

Novou prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru byla tento týden zvolena Kirsty Coventryová. Bývalá zimbabwská plavkyně bude první ženou a první zástupkyní Afriky v čele MOV, zřejmě nejvlivnější sportovní organizace světa. Funkci převezme 23. června od Němce Thomase Bacha. „Její postoj k návratu Ruska bude otevřenější než od kandidátů, kteří pocházeli z Evropy,“ říká pro Radiožurnál Roman Kumpošt. Rozhovor Praha 19:24 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kirsty Coventry během tiskové konference po jejím zvolení za novou prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru | Foto: Louisa Gouliamaki | Zdroj: Reuters

Byl jste přímo v Řecku u volby nové hlavy Mezinárodního olympijského výboru. Před volbami nebyl mezi sedmi uchazeči žádný viditelný jednoznačný favorit a odborníci očekávali, že získání nadpoloviční většiny může s postupným vyřazováním nejslabších uchazečů trvat několik kol. I vás překvapilo, že Coventryová zvítězila tak rychle?

To byla jedna diskutovaná varianta, protože uvedením agendy 2020 a 2020+5 od končícího prezidenta Thomase Bacha je mezi členy Mezinárodní olympijského výboru více než 43 % zastoupení žen, to znamená, že ženská část velmi silně podporovala tuto kandidátku, protože se stala první ženou v čele Mezinárodního olympijského výboru.

A když si připočteme, že je i velký počet sportovců, kteří jsou členy v komisi sportovců mezi členy Mezinárodního olympijského výboru, tak pravděpodobnost, že může nastat volba v prvním kole, byla na stole a byla diskutována. Nicméně členové Mezinárodního olympijského výboru neočekávali, že to číslo bude tak vysoké už v prvním kole a že se dosáhne majorita. Spíše se čekalo druhé nebo třetí kolo na rozhodnutí.

Může to být i tím, že za ní stál právě Thomas Bach, od kterého 23. června převezme mandát?

Může to být rozhodně pomoc pro kandidáta, když za něj stojí současný předseda. Současný předseda možnost toho, aby se tak mladý člověk, bývalá sportovkyně, dostal do čela MOV, otevřel tím, že právě prosadil agendu 2020, která dala příležitost mladším lidem, nastavila pravidla udržitelnosti a další moderní prvky k vedení celé agendy Mezinárodního olympijského výboru. Samozřejmě, může to být pomocí, ale nakonec volí členové Mezinárodního olympijského výboru.

Není problematické, že je už od roku 2018 ministryní sportu Zimbabwe a pomáhá tak legitimizovat vládu Roberta Mugabeho?

To je její vnitrostátní politika, která nemá s politikou Mezinárodního olympijského výboru nic společného. Ona s převzetím této funkce bude muset udělat razantní kroky ve svém nastavení osobního života, které jsou právě spojené s její činností doma. Bude muset vykonávat svoji činnost v Lausanne, to znamená, že následující tři měsíce pro ni budou kompletní změna jejího životního stylu.

Gratulaci nové prezidentce MOV rychle poslal také ruský prezident Vladimir Putin. Bude se snažit vrátit ruské a běloruské sportovce do her. Jak to vidíte vy?

Já myslím, že v tento okamžik je to čistá spekulace.

Opravdu čistá? Už jsou tam možná nějaké náznaky, ne?

Ona zatím nepřevzala úřad, přebírá ho až na konci června.

To samozřejmě, ale já se spíš ptám na její úvahy a ten postoj?

Její postoj byl už dřív deklarovaný jako více otevřený, než postoj kandidátů, kteří pocházejí přímo z Evropy. To znamená, že se dá očekávat, že její postoj k návratu Ruska bude otevřenější než od kandidátů, kteří pocházeli z Evropy. Je to Afričanka, je z jiného kontinentu. I jiní zástupci Mezinárodního olympijského výboru, kteří pocházejí z jiných kontinentů než z Evropy, vnímají tuto otázku trochu jinak než evropští zástupci. Je to možné.

Fenomenální Ester Ledecká má po únorovém bronzu ve sjezdu na lyžích také zlato z paralelního obřího slalomu snowboardistek na mistrovství světa ve Svatém Mořici. A ona hned, co získala zlato řekla, že se bude snažit přesvědčit Mezinárodní olympijský výbor, aby jí dal šanci závodit v obou sportech. Věříte, že by se to naší sportovní diplomacii mohlo podařit prosadit? A je to vůbec možné?

My se o to už snažíme delší dobu. To není aktivita, která vznikla teď. Po tom vítězství v obřím slalomu ve snowboardingu na mistrovství světa se dostala znovu na stůl. Nicméně program olympijských her je trošku jiná záležitost, než třeba programy mistrovství světa. Je rok do olympijských her a víceméně veškeré programy jsou v tento okamžik již hotové, jsou vázány na přenosy mezinárodních televizí, televizních práv a všeho ostatního, co s tím souvisí, to znamená, že je to velice těžká záležitost.

Další věcí, která je s tím spojená, je to, že Mezinárodní olympijský výbor prosazuje dost razantně větší udržitelnost her, to znamená, třeba na jedněch sportovištích se koná několik disciplín, což je v zimě velmi složité, protože se z jedné disciplíny celé zimní sportoviště musí předělat na jinou disciplínu a mezitím je potřeba několik dní, než je toto možné připravit. Není to jako v atletice v létě. Proto ta změna je velice složitá, nicméně ta diskuse stále probíhá.

Šance tedy zůstává?

Ta šance je velmi malá, nicméně pořád existuje.