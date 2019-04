Malé derby, půlmaraton či dostihy v Chuchli. Praha se chystá na sportovní víkend

Praha se může o víkendu těšit na širokou nabídku sportovních akcí. Jednou z nich je například malé pražské derby, kdy Dukla na Julisce hostí vedoucí Slavii. Běží se ale také půlmaraton a ve Velké Chuchli bude k vidění několik dostihů. Praha 8:12 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze zápasu mezi Slavií a Duklou | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Dukla v historii samostatné české nejvyšší soutěže Slavii ještě neporazila. A dobré vyhlídky nemohou mít hráči ani tentokrát. Zatímco svěřenci trenéra Skuhravého jsou v tabulce poslední, Slavia má v čele tabulky sedmibodový náskok na druhou Plzeň.

Obránce Dukly David Douděra pro klubovou televizi řekl, co by na soupeře mohlo platit: „Určitě hrát odvážně. Oni ve čtvrtek hrají Evropskou ligu, tak se podle mě nebudou chtít zranit. Když přitvrdíme hru, neříkám, že zákeřně, ale přitvrdíme a prostě jim nakopeme, tak je to bude bolet a budou hrát hůř. Podle mě tohle musíme využít

Utkání 27. ligového kola mezi Duklou a Slavií začne v sobotu od 19 hodin. V neděli pak fotbalisté Bohemians na domácím stadionu od 15.30 přivítají Mladou Boleslav.

V sobotu se v Praze uskuteční 21. ročník Pražského půlmaratonu. Tradiční závod začne v 10 hodin dopoledne na Náměstí Jana Palacha.

Tentýž den v Letňanech proběhne exhibiční turnaj světových hvězd v šermu kordem. Proti sobě se utkají medailisté z olympijských her, mistrovství světa i kontinentálních šampionátů. Souboj s těmito osobnostmi si navíc budou moci vyzkoušet přímo na planši i samotní návštěvníci.

V neděli 7. dubna pak odstartuje dostihová sezona ve Velké Chuchli. K vidění bude celkem osm dostihů. Vrcholem zahajovacího odpoledne bude 92. ročník Gomba handicapu a jednašedesátá Velká dubnová cena.