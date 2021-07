Zrušení Českého domu nás mrzí. Pro sportovce bude olympiáda v Tokiu složitá, myslí si Kejval

Olympijské hry v Tokiu začnou za necelý měsíc. Jak jsou na ně připraveni čeští sportovci? V jakém stavu je český sport vůbec? A kdo je za to odpovědný? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl staronový předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Praha 0:10 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval | Foto: Ivana Roháčková

Olympiáda v Tokiu začíná za tři týdny. Jak je zajištěná účast českých sportovců?

Musím říct, že to opravdu nebylo jednoduché. Připravujeme to už třetím rokem a od té doby, kdy bylo oznámeno, že se olympiáda o rok posouvá, tak ji připravujeme ve čtyřech různých variantách. V březnu se řeklo, že to nebude ta nejhorší, ale ani ta nejlepší, tak ji připravujeme už jen ve dvou.

Bohužel jsme museli osekat některé věci, jako je třeba Český dům, což nás velmi mrzí, protože to měl být azyl pro naše sportovce. Měli jsme tam pro ně mít i pekaře, protože v Asii nejsou schopni upéct dobrý chleba a my jsme na tom trochu závislí. Jsme přesvědčeni, že to máme dobře nastavené. Hry budou jiné a nejnáročnější budou pro sportovce. Myslím si, že kdo bude psychicky nejodolnější a kolektiv, který bude mít nejlepší atmosféru, bude mít výhodu.

Olympijské hry budou bez diváků. Není to nesmysl?

Asi ano, ale když se koukneme, že jsme ještě před třemi měsíci nemohli jezdit z okresu do okresu, tak považuji za malý zázrak, že se něco takového koná. Posluchači u rozhlasu určitě nic nepoznají. Dnes je rozhodnutí takové, že kapacita bude 50 procent stadionu. Myslím si, že místa, jako je divoká voda nebo hala pro judo budou z velké části plná a pro diváky bude ten zážitek plný. Pro sportovce to bude velmi náročné.

Se znepokojením můžeme sledovat situaci, kdy se začíná šířit delta mutace koronaviru. Může se stát, že se olympiáda v Tokiu neuskuteční?

To si nedokážu představit. Musím říct, že Mezinárodní olympijský výbor udělal všechno pro to, aby byla většina lidí naočkovaných. Teď jsem četl zprávu našeho předsedy a ten říkal, že 85 až 96 procent všech účastníků bude naočkováno oběma dávkami. Když tam jedeme, tak musíme být 96 a 72 hodin před odletem testováni, po přistání znovu, 24 hodin budeme v karanténě a potom jsme testováni každý den. Máme zároveň aplikaci, která nás hlídá, kam chodíme a 14 dní dopředu musíme říct, v jakém místě budeme. Všichni jsou připraveni toto podstoupit, aby se hry mohly konat.