Razýmová zajela nejlepší výsledek po mateřské pauze, Novák živí naději na elitní desítku

Jednatřicetiletá Razýmová, která se na Tour vrací mezi elitu po červnovém porodu dcery, zajela nejlepší výsledek po mateřské pauze. Byla třináctá s odstupem 52,9 sekundy a v celkovém pořadí jí patří 21. pozice. Druhá Češka v závodu Kateřina Janatová dojela s minutovým odstupem jednadvacátá a průběžně je tři příčky za Razýmovou.

„Je to můj nejlepší výsledek po návratu po porodu. Pořád bych chtěla výš, ale beru to jako dobrý výsledek,“ uvedla pro svazový web Razýmová, která je na závěrečný výšlap na sjezdovku připravená. „Musím říct, že oproti předchozím sezonám únavu nevnímám tolik jako dřív. Není moc času na to myslet. Teď jsem ráda, když se dobře vyspím a když malá nepláče. Sil si myslím, že mám pořád dost, dodala.

Na trať ženského závodu, který přinesl českému běžeckému lyžování nejlepší výsledek dne, už nenastoupila Tereza Beranová, která si splnila hlavní cíl šestým místem v pátečním sprintu.

Mezi muži obhájce prvenství v Tour Klaebo podle očekávání nedal soupeřům šanci ve finiši a v šesté etapě oslavil šesté vítězství. Druhý skončil jeho krajan Paal Golberg, třetí byl Ital Francesco De Fabiani. Před nedělním výstupem na horu Alpe Cermis vede pětinásobný olympijský šampion Klaebo pořadí o 1:02 minuty před dnes pátým Švédem Callem Halfvarsonem.

6 out of 6 ✔



Johannes Høsflot Klæbo was AGAIN unbeatable in todays 15 km mass start. Pål Golberg was second with Francesco De Fabiani on the third place ⚡#fiscrosscountry #tourdeski pic.twitter.com/uPgLyTSXRZ