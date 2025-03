‚Přijdu o spoustu krásných zážitků a o spoustu přátel,‘ říká před poslední sezonou Sáblíková

Martina Sáblíková si na šampionátu v norském Hamaru dojela v závodě na tři tisíce metrů pro stříbrnou medili. Navíc na pětikilometrové trati byla i s horečkou pátá. Po oznámení plánovaného konce kariéry je tak stále ve formě a může se měřit s konkurencí. Podle jejích slov ji ale závodní prostředí bude chybět. Hamar 15:02 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslařka Martina Sáblíková | Zdroj: Profimedia

„Martina je prostě skvělá, každé mistrovství světa přivezla medaili. To znamená 19. rok za sebou a veze zase umístění na pódiu. Mně to vhání slzy do očí,“ říkal dojatě po konci závodu trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák.

Od roku 2007 vozí česká rychlobruslařka pravidelně medaile ze Světového poháru, mistrovství světa i olympijských her. Ani tento rok nebyl výjimkou. Za tu dobu si vytvořila vztah ke každému stadionu, kde závodila. Fanoušci ji mají rádi a ona je. I proto v Hamaru po stříbru na třech kilometrech nastoupila o dva dny později i na trať pět tisíc metrů. A to i přesto, že kvůli horečce skoro nemohla dojít na stadion.

„Diváci tady jsou neskutečně skvělý. Já tady hrozně ráda jezdím a díky za to, že mi to zdraví alespoň trochu dovolilo, abych nastoupila,“ těšilo Martinu Sáblíkovou.

Příští rok naposledy

Emoce z přízně fanoušků i soupeřek si ale bude užívat už jen jednu sezonu. Před mistrovstvím světa na sociálních sítích oznámila, že bude závodit už jen 360 dní. Přidala i emotikon zlomeného srdce.

„Já přijdu o spoustu krásných zážitků a o spoustu přátel. Jak říkám, tyto momenty na dráze, když člověk dojede, přeje si tady s těma holkama, tak to je prostě nezapomenutelné,“ říká Sáblíková.

35 medailí z mistrovství světa. Sáblíková dokázala na trati na 3000 metrů vybojovat stříbro Číst článek

„Je to na ní samozřejmě, jak se rozhodne. Chce to ukončit, ale jak ukázala na té trojce, tak s ní na pódiu pořád musí počítat. Protože to je její, teda říkejme, poslední sezona, tak ji čekají hlavně Olympijské hry a mistrovství světa ve čtyřboji. Takže já věřím, že touto medailí neskončila,“ navazuje na Sáblíkovou Petr Novák.

Jeho slova potvrzují i výsledky z právě skončeného šampionátu. 18 setin sekundy od zlata na tři kilometry a jen tři vteřiny nad sedmiminutovou hranici zajetých pět tisíc metrů s horečkou.

„I tohle mistrovství ukázalo, že se dobře připravila, protože to, že nemáme dráhu, to je hrozný handicap. My přijedeme domů a jsme bez ledu. To znamená, že my máme o hodně kilometrů míň, než mají soupeři. Ale vybrali jsem si ten sport a naplňuje nás,“ říká s úsměvem ve svých 76 letech trenér Petr Novák.