Projekt na podporu ženských sportů funguje, říká šéf NSA Šebek. Pokračování však garantovat nemůže

V magazínu České šampionky se každou středu věnuje Radiožurnál Sport ženským kolektivním olympijským sportům. Ty jsou systematicky podporováni Národní sportovní agenturou s výhledem k olympijským hrám v roce 2028 a 2030. O tom, jak projekt funguje a jak se v těchto dnech rozšířil, mluvil předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Praha 14:10 15. 5. 2024 (Aktualizováno: 13:49 15. 5. 2024)

Jak jste spokojen s projektem, který nastartoval váš předchůdce Filip Neusser, který systematicky podporuje ženský kolektivní sport? Vy jste jej převzali a rozšířili?

Je skvělé vidět, že naše práce má konkrétní výsledky. Úřady různých sportů mají skokový posun výkonnosti. Řada týmů usilovala o účast v Paříži, to je známka toho, že to funguje. Pokud jsou prostředky zacíleny správným směrem, dostaví se hmatatelný výsledek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si díl magazínu České šampionky, ve kterém reportér Radiožurnálu Sport Petr Kadeřábek mluví s předsedou NSA Ondřejem Šebkem

Osm sportů, které mají delší podporu, jsou fotbal, curling, házená, basketbal, volejbal, vodní pólo, ragby a pozemní hokej. Kde to vzali za správný konec?

Výsledkově asi rugby, ale velký kredit musíme dát i volejbalu. Svaz vybudoval tréninkové centrum, školu, trenérské zázemí. Dívky si v útlém věku stahují k sobě a ty spolu hrají, trénují. To není otázka dvou let, ve volejbale je extrémní konkurence a to, co závidíme týmům - tedy že spolu hrají už několik let - tady teď vzniká.

Ostatní účastníci nenalezli odvahu vytvořit centrum, do kterého by dívky v nízkém věku dospívání odešly a měly by takové zázemí, aby se o rodiče nebáli, že o ně není dostatečně postaráno.

Jak náročné je garantovat peněžní plnění na další roky napříč sporty? Národní sportovní agentura je přeci jen závislá na rozpočtu ČR, přísliby mohou být tak až v květnu.

Je to složité. Je potřeba říct, že tento projekt je nadstandardem a kdybychom se dostali do krizové situace s rozpočtem, tak jedna z prvních úvah by byla projekt omezit. Všichni by byli radši, kdyby informaci měli dřív než v květnu, ale v naší interní pracovní komunikaci jsme sdělili, že nikoho na rok 2024 vyřazovat nebudeme a zároveň nikdo nebude mít menší podporu než 70 procent. Projekt prozatím pokračovat bude a klíčoví lidé mohou zůstat v pracovním vztahu se svazy.

Když se bavím se zástupci svazu, tohle přesně je trápí. Potřebovali by vědět, jestli finanční plnění bude v takové výši, aby mohli přijmout odborníky na delší časový úsek.

S tímhle se potýkají zástupci napříč resorty. My nejsme v mandatorní části výdajů rozpočtu a armádě nebo ministerstvu konkurovat nebudeme. Ani v dohledné době nebude to při vší snaze nepůjde. Snažíme se předvídat, kdybychom neměli plán na tři roky, tak by to bylo stejné, jako peníze vyhodit okna. Garanci na dalších pět let, kdy by projekt mohl pokračovat ve stejné nebo snad i vyšší částce, závazně dát nemůžeme.

K projektu podpory kolektivních ženských sportů přibyl k lednímu hokej nově i curling, kvůli roku 2028 softball i lakros. Proč padla volba právě na ně?

Na programu olympiády v Los Angeles přibyly dva posledně zmíněné sporty, tak to je logické. Přijali jsme argumentaci curlingového svazu, který nám dál neprůstřelné argumenty o tom, že jsou tým a reagují na soupeře - takže jsme byli spravedliví a zapojili jsme je do programu.

Zároveň mám několik hodin starou informaci o tom, že jsme vyslyšeli zástupce amerického fotbalu. Máme porovnání s jinými sporty, co se týče členské základny, historie soutěží nebo predikce na olympiádu jsme rozhodli, že do programu bude zařazen i flag football. Všechny tyto sporty do programu zařadíme, ale nebude to na úkor jiných sportů, ale našli jsme rezervu v rozpočtu. Částka je přibližně patnáct miliónů a o tu navýšíme alokaci původních 150 miliónů korun.

Koncepce nováčků

K osmi stávajícím sportům jste tak přidali čtyři nové. Není to ale jen proto, že jsou na olympiádě. Hádám, že svazy musí předložit nějakou koncepci. Čím vás přesvědčili? Je to srovnatelné s těmi původními osmi?

Všechny tři sporty jsou relativně srovnatelné s těmi, které předtím měli podporu nulovou. Zmíním například vodní pólo, rugby nebo pozemní hokej. Náš projekt ty sporty nastartoval a podpora ženského týmu se začala rovnat v úvodních letech celé podpoře svazu. Když jsou prostředky využívány, přináší to ovoce.

„Když jsou prostředky využívány, přináší to ovoce“ Ondřej Šebek (Předseda Národní sportovní agentury)

Softball už má sofistikovanou podporu, má i dlouhodobě trvající reprezentaci. U lakrosu a flag footballu to půjde z nuly, pokud se ty prostředky využijí smysluplně, tak se nastaví koncepční činnost a jednou můžeme být překvapeni, že na olympiádě je tým lakrosu.

Představte si, že na olympiádě budou všechny kolektivní sporty žen. Je nějaká vize, že by ty týmy dostali ještě nějakou vyšší podporu, kdyby splnily určité podmínky?

Byl by to příklad toho, že to funguje tak, jak má. Poté by ale přišla diskuse o prioritizaci. Nemůžeme podporu směřovat pouze na týmové sporty. Kdyby to náhodou vyšlo, tak je otázkou, jestli prioritizaci 30 sportů, za kterou jsme byli kritizováni, nezúžit do menší skupiny. Asi by nebylo fér dělat tyto kroky pouze u ženských kolektivních sportů. Pokud na to budeme mít prostředky, tak to zafunguje.

Na rok 2024 už je schválená podpora svazů, která probíhala transparentním výpočtem. S ohledem na prioritizaci a zapojení do projektu ale prostě dostávají větší podporu i v rámci svazu - fotbal, basketbal, volejbal. To je důsledek toho, že naše zaměření musí být na užší skupinu sportů, pokud chtějí být mezinárodně úspěšní.

Kolik ze dvanácti ženských zmíněných sportů se musí kvalifikovat na olympiádu, abyste byl spokojený?

Já bych chtěl, abychom se bavili o čtyřech sportech. To je reálné číslo. Podporu nejvíce čerpá basketbal a volejbal, který je v brutální kvalifikační konkurenci. Na olympiádě má Evropa čtyři místa, takže postup by se rovnal sci-fi. Ale věřím tomu, že se o to pokusí.