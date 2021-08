Sekretář fotbalové asociace si před odchodem vyjednal u bývalého vedení zlatý padák za milion

Bývalý generální sekretář fotbalového svazu Jan Pauly dostane od asociace odstupné ve výši devíti platů, tedy minimálně přes milion korun. Radiožurnálu to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje z fotbalové asociace. Na začátku letošního roku totiž dnes už bývalé vedení asociace podepsalo s Paulym dodatek smlouvy, že v případě odchodu dostane zlatý padák. Pauly na postu skončil po dohodě s novým vedením na začátku srpna. Praha 5:00 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sekretář Jan Pauly (uprostřed) podepsal dodatek smlouvy, který mu zaručuje zlatý padák. Bývalý šéf fotbalové asociace Martin Malík (vpravo) na dotazy nereagoval. | Zdroj: Profimedia

„S panem Paulym jsme se rozešli dohodou, poděkovali jsme si za vzájemné působení po dobu dvou měsíců od našeho zvolení,“ komentoval na začátku letošního srpna odchod Jana Paulyho na tiskové konferenci nový šéf českého fotbalu Petr Fousek. Jen pár zasvěcených lidí ale tehdy vědělo, že okolnosti odchodu tak bezproblémové nebyly.

Objevil se totiž dodatek Paulyho smlouvy, ve kterém se píše, že v případě odchodu dostane roční plat, tedy odstupné ve výši mzdy za 12 měsíců. Podepsaný byl oficiálně na začátku letošního roku za dnes už bývalého vedení fotbalového svazu v čele s Martinem Malíkem.

Fotbalová asociace ČR je jednou z největších neziskových organizací v Česku, která od státu dostává ročně až půl miliardy na dotacích.

Proč tehdejší vedení podepsalo Paulymu zlatý padák, není jasné. Malík na dotazy nereagoval, bývalý místopředseda Zdeněk Zlámal říká, že si na něco takového už nepamatuje a neví o tom.

„Kdyby to bylo podepsané v lednu, tak to ještě nikdo nevěděl, že tam bude nové vedení a že skončí,“ odmítá Zlámal, že by hrálo roli to, že se blížila valná hromada, na které si fotbalisté volili nové vedení.

Z dvanácti devět

Pauly nakonec od neziskovky dostal místo dvanácti platů „jen“ devět.

„Devět platů je strašidelných, ale původně to bylo daleko víc. Dohoda byla kompromisem a zněla tak, že se z dvanácti udělá devět, ale nesmí se o tom mluvit,“ popsal Radiožurnálu zdroj ze Strahova.

Nové vedení fotbalové asociace se k dohodám s ohledem na mlčenlivost odmítlo vyjádřit. Mluvčí Michal Jurman pouze uvedl, že Pauly definitivně končí na konci srpna.

„Došlo k dohodě mezi FAČR a panem J. Paulym o ukončení působení ve funkci generálního sekretáře k 9. 8. 2021 a zároveň k dohodě o ukončení pracovního poměru k 31. 8. 2021, k jakýmkoliv dalším detailům ohledně ukončení pracovního poměru s bývalým generálním sekretářem se FAČR nebude vyjadřovat,“ uvedl mluvčí Jurman bez dalších podrobností.

Konkrétní sumu nechtěl komentovat ani bývalý generální sekretář Rudolf Řepka, Paulyho předchůdce, který v současné době působí ve výkonném výboru svazu. Napsal ale, že ho podmínky odchodu velmi překvapily.

Pauly mlčí

„Nerad bych potvrzoval, či vyvracel vaše informace o dohodě o ukončení zaměstnaneckého poměru generálního sekretáře pana Paulyho na FAČR. Přiznám se, že jsem však byl ze smluvních vztahů, které byly v této souvislosti v minulosti uzavřeny, a z dohody, která byla uzavřena, velmi zklamán a to především po lidské stránce,“ uvedl Řepka a dodal, že za běžných okolností má odcházející zaměstnanec nárok na odstupné ve výši tří platů.

„Vzhledem k tomu, že ve Stanovách Fotbalové asociace je uvedeno, že VV FAČR (výkonný výbor asociace) jmenuje a odvolává generálního sekretáře, předpokládal bych, že by měl pracovně právní vztah generálního sekretáře končit po následujících dvou měsících vykonávání pracovního poměru a odstupné by mělo být úměrné výši tří měsíčních platů,“ uvedl Řepka.

Kolik peněz si celkem Pauly odnese, není jasné. Podle zdrojů Radiožurnálu se jeho průměrná mzda pohybovala kolem 150 tisíc měsíčně, devět platů tak v součtu činí milion tři sta padesát tisíc korun.

Pauly dohodu nekomentoval. Nezvedal telefon ani nereagoval na sms zprávy.

Bývalý předseda Miroslav Pelta, který skončil v čele fotbalové asociace v roce 2017, Radiožurnálu řekl, že třeba za něj se plat tehdejšího sekretáře pohyboval okolo 200 tisíc.

Pelta: Vy berete halíře

„Za mě měl generální sekretář kolem dvou set, plus nějaký odměny. Minimálně by si takový plat zasloužil (Pauly, pozn.red.), a pokud měl méně, tak těch devět platů z mého pohledu není vůbec moc,“ říká Pelta.

„Měl na starost chod celého FAČR, byl v podstatě nejvyšší úředník. Jestli něco je složitý a není to pro každého, tak je to pozice generálního sekretáře svazu. Ty ostatní funkce jsou volený, to znamená, že přijedete na výkonný výbor a rozdáváte radost. Ale generální sekretář ručí za všechno,“ podotkl Pelta, který svaz vedl od roku 2011. Odchodné tak ohodnotil jako adekvátní.

„Na těchto pozicích se dávají miliony, tam necháte život, když to děláte. Přestože byl společensky nepřívětivej, to si kolegové z Moravy hodně stěžovali, tak to byl zdatnej, chytrej kluk a jestli mu dali devět platů, tak je to akorát. Je to velká dřina, aby všechno udržel v chodu. Vy v médiích berete halíře, a tak vám to připadá všechno drahý,“ uzavřel majitel prvoligového Jablonce Pelta.