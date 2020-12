Ženy českého sportu promluvily o děsivých komentářích od ‚fanoušků‘. Zažívají stalking i vyhrožování

Denně jsou pod tlakem trenérů, sponzorů i fanoušků. Ať už vyhrávají, nebo se jim právě příliš nedaří, vždy se to nějak odrazí na sociálních sítích. A bez těch se v současnosti vrcholové sportovkyně v podstatě neobejdou. Server iROZHLAS v anketě oslovil 50 profesionálek z šestnácti sportovních disciplín a zeptal se jich na zkušenosti s internetovými fanoušky. Některé odpovědi byly natolik znepokojující, že se situací začal zabývat i Český olympijský výbor. „Prohrají peníze a píšou, že nás zabijí,“ svěřila se například tenistka Barbora Strýcová, která uvedla, že se s podobným obtěžováním setkává téměř po každém zápase.

Před rokem zvítězila v ženské čtyřhře ve Wimbledonu, před čtyřmi lety si odnesla bronzovou medaili za ženský debl na olympiádě v Riu de Janeiru. Tenistka Barbora Strýcová ale nezažívá opojení z výher a emotivní výlevy při porážkách jen na kurtech.

Emoce prožívá s fanoušky dál i na sociálních sítích, kde na ni po každém utkání čeká vlna komentářů. Jak popsala redakci, velmi často se mezi nimi objevují také mrazivé výhrůžky smrtí a slovní útoky. Přicházejí zejména po neúspěších, kdy sázkaři přijdou o peníze. „Když někomu nevyjde tiket, tak mi píšou, že si přejí, abych byla nemocná, a že chtějí, abych umřela,“ zmínila.

Nejčastěji prý píšou muži. Dřív jim občas odepisovala, nakonec ale zjistila, že to není řešení. „Před pár lety jsem se snažila odpovídat jednomu muži, který mi zhruba tři roky psal každý den. Jednou se zmínil, že by za mnou chtěl přijet na zápas. A tak jsem mu napsala: ‚Já už ale v Paříži nejsem.‘ A to byla chyba, protože potom se to zhoršilo – psal mi, že mě zabije a uřízne mi hlavu,“ popsala Strýcová. Od té doby podobné zprávy rovnou maže.

Tenistka trochu rezignovaně dodává, že jako známá osobnost se musí s podobnými útoky vyrovnat, nicméně někdy podobné komentáře nezvládá. „Dělo se i to, že nám lidé fotili zadek v sukýnkách... A to se mi zdá sprosté,“ dodala.

Zpráva, který přišla Barboře Strýcové | Zdroj: FB Messenger Barbory Strýcové

Nezáleží na sportu ani aktivitě

A jak vyplývá z odpovědí, které sesbíral server iROZHLAS.cz, s urážkami, výhrůžkami nebo sexuálním obtěžováním na sociálních sítích se setkávají ženy ve všech sportech. Nezáleží přitom, jestli jsou na sociálních sítích umírněné, nebo naopak aktivní, nebo jak velkou fanouškovskou základnu jejich sport v tuzemsku má. Redakce se zeptala celkem padesáti českých sportovkyň, které se aktivně věnují nejrůznějším disciplínám. Dotazy rozeslala také mezi osmnáct svazů. Nakonec se sešlo 22 odpovědí.

Z nich vyplývá, že dvě třetiny z nich se setkaly s negativními komentáři na sociálních sítích (15). Týkaly se zejména jejich vzhledu, chování při závodech a také rodinných poměrů. Šampionky – stejně jako Strýcová – opakovaně připomínaly, že jim někteří fanoušci nadávají i za to, že kvůli nim prohráli vsazené peníze.

