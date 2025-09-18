Škoda Fit Půlmaraton v Plzni slaví deset let. Startovní listina se zaplnila už měsíc před samotným závodem
Nečekaný zájem měli letos běžci o jubilejní desátý ročník Škoda Fit Půlmaratonu. Startovní listinu naplnili ještě několik týdnů před startem. Mimo samotný závod akce slibuje i bohatý doprovodný program. Kdo nepoběží, může alespoň přijít fandit. Půlmaraton přiblížila pro Český rozhlas Plzeň jedna z organizátorek Lucie Jurníček.
Na startovní listinu se vejde 2500 běžců, přesto to letos nestačilo. Čím si to vysvětlujete a jak moc je to neobvyklé?
Je to velice neobvyklé. My se většinou pohybujeme těsně kolem té kapacity a poprvé za 10 let se nám stalo, že se úplně všechno vyprodalo. Nejenom půlmaraton samotný, ale i dětské závody, rodinné běhy a štafety už měsíc před samotným závodem.
Já si myslím, že to je tím, že ten závod už má nějakou tradici, je cenově velice dostupný a přece jen je určen hlavně hobby běžcům, není to primárně určeno profesionálům a ta trasa je velice zajímavá.
Nafoukli jste tu startovní listinu, nebo je tam těch 2500 běžců?
My jsme původně měli tu hranici trošku nižší. Začali jsme přidávat, když jsme viděli, jak se to nafukuje. Ono už to bylo patrné začátkem léta, takže naše původní myšlenka byla nižší než těch 2500 lidí. Je to už opravdu hraniční číslo pro to, aby ten závod mohl být pohodlný a aby se nám ti lidé na náměstí vešli a mohli si tu trasu pohodlně proběhnout.
Nehroutíte se organizačně?
Ne, nehroutíme se. Jsme samozřejmě rádi, moc si vážíme toho, že je ten závod takhle populární.
Kdo by se chtěl na běžce podívat, kdy a kam má dorazit a co všechno ho tam případně čeká?
Celý program začíná (v neděli) v devět ráno na náměstí Republiky v Plzni. Trasa poté vede areálem Škodovky nahoru na Bory, potom zase zpátky do Škoda Sport parku a na náměstí. Takže kdekoliv po téhle trase, když přijdete zafandit, běžci budou určitě rádi a určitě je to potěší.
Doprovodný program
Co další závody a případný další program?
Na náměstí bude bohatý program. Je tam spousta aktivit pro děti, můžete si tam vyzkoušet sportovní boty, oblečení i brýle. Jsou tam naši podporovatelé ze stran lokálních firem a taky Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, plzeňská nemocnice, kde se můžete naučit, jak poskytovat první pomoc. Dostanete základní informace o tom, jak se to dělá a můžete si to sami vyzkoušet.
Má být krásné počasí. Pokud máte volno, přijďte se podívat.
Co třeba občerstvení pro běžce, máte 2500 kelímků?
Máme dokonce víc, protože máme tři občerstvovací stanice. Dokonce jsme je museli posílit, přestože předpověď počasí vypadá velice hezky, ale to velké teplo není pro běžce příjemné. Vody a kelímků máme tedy dost.
Na závěr ještě jednou, prosím, zopakujme, kdy a kde startuje hlavní závod a kdy přibližně v cíli přivítáte vítěze.
Hlavní závod začíná 21. 9. na náměstí Republiky ve 12 hodin. My počítáme, že první běžci začnou dobíhat zhruba kolem té hodiny a čtvrt. Tam běží většinou ten hlavní peloton. Největší množství dobíhá zhruba kolem hodiny a půl až dvou hodin, ale hranice je tři hodiny.