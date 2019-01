Sportovci a spánek: Ronaldo vstává pětkrát denně, Moravec je ranní ptáče a Vondrka to nerad přehání

Jak jste se na dnešek vyspali? Jestli jste se převalovali v posteli a dlouho nemohli usnout, dost možná vás to poznamenalo a víkendové sportovní aktivity jste nakonec odřekli. Vrcholoví sportovci si ale tohle dovolit nemůžou, a tak je v jejich případě kvalitní spánek moc důležitý. Třeba Cristiano Ronaldo chodí spát a probouzí se údajně až pětkrát denně... Praha 21:29 19. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristiano Ronaldo má velice neobvyklé spánkové návyky | Zdroj: Repro YouTube

Cristiana Ronalda je všude plno, na serveru YouTube není problém dostat se až k němu do ložnice. Budík zvoní, Ronaldo - i po pár hodinách spánku s dokonale nagelovanými vlasy - odhrne peřinu s iniciály CR7 a okamžitě vyskočí z postele.

Je to scénka, která se údajně odehrává pětkrát denně, protože portugalská megahvězda prý spí v devadesátiminutových intervalech.

Takhle nadávkoval a rozvrhl spánek Ronaldovi doktor Nick Littlehales. Prostě zapomeňte na to, že se za tmy spí a za světla pracuje, sportuje, jí a tak vůbec nějak funguje.

I když u většiny z nás je něco takového asi nepředstavitelné, a někteří odborníci tomuhle zvláštnímu režimu ani trochu nevěří.

„Myslím si, že to je v zásadě blbost a dost bych se divil, kdyby Cristiano Ronaldo takhle opravdu žil. Je pravda, že zdravý člověk má svoje bdělostní maximum dopoledne a to se potom vrací v druhé polovině odpoledne, ale že by to měl nahradit režim po devadesáti minutých, který je člověku nepřirozený, to dost pochybuji,“ říká pro Radiožurnál Karel Šonka.

Doktor z centra pro poruchy spánku a bdění připomíná, že nejlíp je tělo připravené na maximální výkon v dopoledních hodinách, nebo naopak v druhé polovině dne.

Nejnáročnější jsou podle něj z hlediska únavy několikadenní jachtařské závody, během kterých zkrátka na spánek není čas. Ale řada sportovců nemá ráda ani druhý extrém.

Lehké spaní i snadné usínání

„Někdo říká, že potřebuje spát hodně, ale já když spím hodně, tak jsem paradoxně unavený. Kdybych si den před zápasem šel odpoledne na dvě tři hodiny lehnout, tak bych pak byl další den nepoužitelný. I před zápasem se snažím nespat. V noci spím normálně nějakých sedm osm hodin a to je akorát,“ vysvětluje hokejový útočník Michal Vondrka.

Jedno je jisté, bez kvalitního spánku by nebylo možné dlouhodobě podávat kdovíjaké výkony.

„Obecně mám se spánkem problémy. V ranních hodinách mám hodně lehké spaní, vzbudí mě kdeco. S usínáním na druhé straně nemám absolutně žádný problém. Prostě řeknu ‚dobrou‘, zavřu oči a do minuty spím,“ říká biatlonové ranní ptáče Ondřej Moravec.

Ani on tedy rozhodně nenapodobuje fotbalistu Cristiana Ronalda, který je známým perfekcionistou, ostatně že může být spánek jedním z klíčových faktorů, vám poví snad každý ze sportovců.

„Když se mě někdo ptá, co je pro mě nejlepší regenerace, tak vždycky říkám, že spánek,“ dodává další biatlonista Michal Krčmář.