Sportovní spolky stále čekají na pomoc v energetické krizi, amatérské soutěže jsou v ohrožení

„Na ministerstvo obchodu i ministerstvo financí jsme posílali požadavek, aby sportoviště nebyla vyňata, ale naopak byla v plánu zastropování cen energií. Zatím z toho nemáme konkrétní výstup,“ říká ředitel Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Právě na něj se sportovní kluby a svazy obrací se žádostí o pomoc. V rozpočtu ale agentura nemá dostatek prostředků, aby klubům sama pomohla. Agentura tak logicky hledá pomoc u státu.

Vláda ale v novele energetického zákona, která řeší zastropování energií na spolky, tedy právě na sportovní kluby a svazy nepamatuje. Řešení se hledá až po schválení novely.

„Nebudu se tajit tím, že jsme se sportovci už seděli a že mám v hlavě řešení. Můj tým ho už připravuje a navrhne ho vládě. U všech těchto věcí ale potřebujeme součinnost. Když mám pro někoho obstarat energii za přijatelnou cenu, první podmínkou je, že mi o tom řekne, protože podle kompetenčního zákona to v mé zodpovědnosti není. Zadruhé mi řekne, pro koho a kolik té energie má být, a já mu ji pak mohu například přes státního obchodníka s energiemi obstarat. Řešení pro sportovce hledáme,“ řekl na dotaz Radiožurnálu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Rok 2023 s otazníkem

Nikdo ze sportovců tak zatím neví, jak to bude z provozem hal a sportovišť po Novém roce.

„Z hal jsme dostali zprávy v tom duchu, že ceny za pronájem máme garantované do 31. prosince. Od 1. ledna nikdo nic neví a nechce věštit z koule. My jsme tak do přihlášek k těm týmům přidali klauzuli, že se může stát, že budeme od ledna vybírat vyšší zápisné, jelikož se nám zvýší o nějaké procento nájem,“ říká pořadatel Amatérské volejbalové ligy Alexander Mráz.

Takže všichni čekáme a nikdo nic neví. Může se klidně stát, že někde odehrajete dvě třetiny soutěže a pak přestanete, protože už na to nebudete mít,“ doplňuje.

Končit se sportem, ale nebudou jen amatéři, ale třeba i děti, které by nemusely mít kde sportovat, obzvlášť, když se jejich sport provozuje na zimním stadionu. Tam totiž nepomůže ani zastropování energií.

„Pokud nám vláda nedá nějaké peníze, tak to prostě všichni zabalíme a bude po srandě. Současná zastropovaná cena je 9 korun, a to ani nevíme, jestli tam patříme. Když obec, která je vlastníkem zimního stadionu, bude mít 9 korun a proti tomu bude mít postaveno, že má snižovat teplotu ve školách, co asi udělá? Nechá fungovat zimní stadion? To určitě ne...,“ bojí se předseda hokejového klubu v Opočně Vojtěch Šrůtek.

Stejně jako ostatním sportovcům mu nezbývá nic jiného než čekat, zda mu vláda v energetické krizi podá pomocnou ruku.