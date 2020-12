Od pátku se opět uzavřou vnitřní sportoviště pro amatéry. Venkovní tréninky budou jen do šesti osob

Páteční přechod na čtvrtý stupeň PES, o kterém v pondělí rozhodla vláda, znamená opětovné uzavření vnitřních sportovišť a bazénů pro amatéry. Po bezmála dvouměsíčním uzavření se přitom otevřely teprve 3. prosince. Omezení shromažďování na maximálně šest lidí navíc znemožňuje organizované tréninky větších než šestičlenných skupin i venku. Praha 19:21 14. 12. 2020 (Aktualizováno: 19:34 14. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdná sportovní hala v Dolních Břežanech. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V praxi to znamená, že od pátku bude po krátkém uvolnění pro amatéry znovu povolený jen profesionální sport. Amatéři mohou sportovat prakticky jen individuálně venku. Od 18. prosince se pro ně otevřou lyžařská střediska. Zakázané jsou amatérské soutěže. Ty profesionální jsou povolené ve zvláštním režimu. Vyplývá to z matice opatření publikované na webu ministerstva zdravotnictví.

Vnitřní sportoviště a bazény nejsou mezi výjimkami, které na pondělní tiskové konferenci jmenovali vládní představitelé. V součtu s jarním uzavřením nemohli amatéři včetně dětí a mládeže letos plnohodnotně trénovat bezmála čtyři měsíce.

Sport podporuje imunitu a je prevencí proti obezitě, která je jedním z rizikových faktorů při onemocnění covid-19, ale od jara při rozhodování vlády převažuje epidemiologické hledisko.

Z tohoto pohledu je společná pohybová aktivita zejména na vnitřních sportovištích riziková podobně jako zpěv nebo pobyt a konzumace v restauracích. Proto je také ve školách v současné době zakázaný tělocvik.

Sport dětí

Na umožnění pohybu zejména dětem dříve apelovala lékařská komise Českého olympijského výboru. Její předseda Pavel Kolář, odborník na pohybovou medicínu, poukázal na to, že právě v dětském věku se tvoří a upevňuje vztah k pohybu.

Považuje za nezbytné, aby se vedle krátkodobého efektu zohledňovaly také dlouhodobé důsledky. „Nemůžeme nikdy vyhrát 100:0. Ty dopady nejsou vidět dneska, ale budou vidět za rok, za dva, za tři,“ řekl koncem listopadu.

Amatérský a rekreační sport se pak od 3. prosince uvolnil, ale s rouškami při sportovních aktivitách uvnitř. Teprve 7. prosince vláda povolila, že registrovaní amatéři budou moci trénovat a hrát bez roušek, pokud se budou pravidelně testovat. Při pravidelné přípravě by potřebovali testy co pět dní. To ale od pátku znovu platit nebude.

Unie sportu chce výjimku

Česká unie sportu (ČUS) se nechce smířit s rozhodnutím vlády a plánuje bojovat za výjimku umožňující sportování amatérů včetně dětí na vnitřních sportovištích. Největší sportovní spolek pošle dopis ministru zdravotnictví Janu Blatnému, premiéru Andreji Babišovi a Národní sportovní agentuře.

Česká unie sportu uznává zhoršování epidemiologické situace, ale dramatické šíření koronavirové nákazy na sportovištích se podle ní neprokázalo. „Naopak sport je pro mnohé lidi důležitou prevencí proti covidu. Proto navrhujeme, aby podobně jako pro obchod a maloobchod vznikla i pro amatérský sport výjimka, kterou budeme respektovat a dodržovat,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta v tiskové zprávě.

Otevření vnitřních sportovišť a povolení společných tréninků, které od pátku znovu nebudou možné ve větších skupinách ani venku, sportovci přivítali navzdory problematickému nošení roušek při sportovním výkonu uvnitř.

ČUS varuje před negativním dopadem další uzávěry na děti, které nesmějí organizovaně sportovat řadu měsíců. „Kvůli tomu se jim zhorší zdraví, pohybová gramotnost a přístup, vztah ke sportu. Návyky a automatismy, které děti získávají ve sportu, se zúročují nejenom ve zdraví, sociální interakci, ale také v profesním životě. Právě na to by měly v budoucnu odpovědné orgány při případném dalším zavádění omezujících opatření brát zřetel a ještě těsněji spolupracovat s Národní sportovní agenturou a se sportovním prostředím,“ uvedl Jansta.

Unie opakovaně upozorňuje na to, že vláda při rozhodování nebere v úvahu dlouhodobé dopady omezení sportu, které se týkají zejména dětí a mládeže. „Dlouhodobě vidíme, že děti tloustnou a čím dál více ztrácí zájem o pohyb a sport. Obáváme se toho, že tento aspekt pandemie mnohé státní úředníky nezajímá a sport je pro ně neznámou oblastí na okraji zájmu, přestože je nástrojem prevence,“ poznamenal Jansta.