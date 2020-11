‚Běh za světýlkem, které je malé.‘ Sportovci v Česku žádají restart soutěží, vláda má opatření projednat

Už takřka měsíc čekají fotbalisté i hokejisté na další zápasy nejvyšších domácích soutěží. O jejich restart už zástupci první fotbalové ligy i extraligový kapitáni žádali v posledních dnech představitele státu několikrát. Praha 7:32 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejen hokejisté si zatím musí vystačit s tréninkem na otevřeném kluzišti | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Doufám, že se to jen tak nesmete ze stolu, a že ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička si k tomu sednou a my dostaneme povolení. Je to takový běh za světýlkem v tunelu, které je hodně malé. Doufáme, že budeme moct dělat naší práci, kterou milujeme,“ říká Radiožurnálu jeden z iniciátorů výzvy, kapitán hokejového Hradce Králové Radek Smoleňák.

Čeští sportovci mají příslib, že vláda projedná některá opatření spojená se sportem. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

Po návratu na sportoviště volají ale i zástupci ostatní halových sportů. Basketbalu, házené nebo třeba volejbalu.

„Pro mě to je naprosto nepochopitelné v jedné věci. Například u nás v Příbrami mám 12 ze 14 kluků promořených a jen si kladu otázku, koho my můžeme ohrozit v případě, že půjdeme do haly a budeme tam v úzkém kolektivu trénovat. Jsou fabriky jako Škodovka, Amazon, to všechno jede,“ poukazuje jeden z trenérů volejbalistů Příbrami Petr Klár.

„Můžu pochopit to, že se nebudou hrát utkání, ale naprosto nechápu, proč nemůžeme trénovat,“ diví se Klár.

V pondělí by mohl dostat odpověď. „Máme příslib, že na pondělním zasedání vlády České republiky by mělo dojít k projednávání různých opatření ve sportu. Jde nám zejména o to, aby došlo k uvolnění opatření u profesionálních lig, dále o umožnění přípravy zejména reprezentantům, potažmo profesionálním sportovcům,“ říká mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

„Chceme, aby jim stát umožnil chodit do zaměstnání. Také se má řešit možnost výjimek pro pořádání významných mezinárodních akcí na území České republiky,“ doplňuje Večerka.