Sport v Saúdské Arábii? Islámská země si díky němu buduje pozitivní PR a očišťuje svou pověst

Výbuchy raket, potlačování lidských práv, názorové otočky i kritika fanoušků a expertů. Nejen to doprovází aktuálně vydatné investice Saúdské Arábie do sportu. Bohatá ropná země přísně dodržující islám v posledních měsících pumpuje peníze nejen do motorsportu, ale i do fotbalu nebo golfu. Praha 21:24 15. června 2023

Kamiony a rallyeová auta se po saúdskoarabských dunách od roku 2020 a Rallye Dakar jakoby nastartovala vzestup sportovních investic v této ropné zemi. Tučné odměny přilákaly do města Džidda seriál vozů Formule 1 - v tamních ulicích nedaleko veřejného popraviště se závodilo i navzdory útokům jemenských rebelů v nedaleké rafinerii.

„Zástupci týmu Formule 1 to dokonce vzali tak vážně, že začali přemýšlet o tom, že ještě před samotnou Velkou cenu dějiště závodu opustí. Nejvyšší špičky pořadatelů včetně politiků daly najevo, že tak jednoduché to mít nebudou a museli v podstatě sklapnout podpatky,“ řekl Radiožurnálu Sport motoristický expert Tomáš Richtr.

Ten zároveň upozornil na to, že se Saúdská Arábie snaží o takzvaný sportswashing. To znamená, že skrze sport usiluje o očištění své pošramocené pověsti.

„Kdybychom se bavili o tom, co dělají tyhle země včetně Saúdské Arábie, jak si budují pozitivní PR, přitom se za tou PR stěnou dějí pochybné věcí, tak si myslím, že by to určitě nebyla úplně příjemná diskuse,“ tvrdí Richtr.

Pouštní země přísně dodržující islám je dlouhodobě známá jako naleziště nerostných surovin, ze kterých plyne i velké bohatství. To se ve sportu ve velkém začalo projevovat až v posledních měsících.

Fotbalovou lavinu nastartovala koupě anglického Newcastlu investičním fondem, který vlastní korunní princ Muhammad bin Salmán. Do Arábie pak zamířil slavný Cristiano Ronaldo, následoval útočník Realu Madrid Karim Benzema.

Oba hráče vítaly na stadionech desetitisíce fanoušků. Zatímco Ronaldo přiznal, že jeho evropská kariéra je u konce, Benzemu, který si díky dvouleté smlouvě vydělá v přepočtu přes devět miliard korun, lákala i jeho víra.

„Saúdská Arábie? Já jsem muslim, a jdu do muslimské země. Chci tam hrát, proto tam odcházím,“ řekl Benzema po stvrzení přestupu.

Peníze až na prvním místě

Zatímco další slavní fotbalisté uvažují o transferu, lidskoprávní experti dál varují před potlačováním práv LGBT+ komunity, diskriminací žen nebo před využíváním trestu smrti.

Bezpečnostní odborníci zase mluví o působení teroristických skupin v zemi, včetně al Kájdy. A ozývají se i fanoušci a novináři. Sportovní činovníci ale slyší hlavně na přísun peněz z Arabského poloostrova.

Motoristických závodů v této části světa přibývá, Saúdové se netají plány hostit fotbalové mistrovství světa a golf ovlivňuje působení movité série LIV. Ta rozdělila golfisty, když nalákala elitní hráče k přestupu ze zámořské PGA Tour, nebo Evropské tour. O to větší překvapení přišlo, když se všechny tři organizace spojily do jedné.

Novou společnost budou podporovat investoři právě ze Saúdské Arábie. A to tak výrazně, že šéf PGA Tour Jay Monahan, který měsíce konkurenty z LIV kritizoval, změnil názor.

„Vzhledem k mým komentářům v poslední době chápu, že mě označují za pokrytce. A mrzí mě, že celá situace bolí i oběti teroristických útoků z 11. září. Ale jsem zodpovědný za svůj sport, věřím, že pro něj jsem zvolil nejlepší řešení,“ prohlásil Monahan.

Golfistům začíná jeden z nejdůležitějších turnajů sezony US Open. A Jay Monahan si po kritice za sjednocení vyžádal zdravotní volno.