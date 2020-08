Amatérský sport v datech: ‚čutaná‘ táhne hlavně po třicítce, v Brně vede volejbal

Které sporty ve volném čase provozují muži a kterým se věnují ženy? V jakém věku Češi sportují nejčastěji? Je v Praze populárnější fotbal a v Brně hokej? A hlásí se amatéři svými názvy spíš ke Spartě, nebo Slávii? Datoví novináři serveru iROZHLAS.cz se podívali na základní údaje tisíců amatérských sportovních nadšenců, které jim poskytl provozovatel aplikace Týmuj.cz. Ta slouží k domlouvání tréninků i zápasů. Praha 6:00 20. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co se týče názvů, nejvíc si čeští amatéři libují v sebeironii: prozrazují to názvy jako Vyhaslé hvězdy Vyškov, Staří tlustí basketbalisté a podobně. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Nejpopulárnějším českým týmovým sportem je tradičně fotbal. Potvrzují to data webu Týmuj.cz, který hráčům usnadňuje domluvu na společných trénincích nebo zápasech. Většinou jde o amatéry, typicky v kolektivních sportech. A fotbal – přes zprávy o svém ústupu ze slávy – je stále co do počtu aktivních sportovců na prvním místě.

U populární čtveřice fotbal, volejbal, lední hokej a florbal jsou na zmíněném webu aktivní desítky tisíc uživatelů.

Co je Týmuj Týmuj.cz je online služba, která pomáhá organizovat aktivity ve sportovních týmech a skupinách. Podobných služeb pro organizaci sportovních aktivit využívají Češi víc: například službu Sejdemse.net.

„Data jsou ovlivněná tím, že náš web je primárně pro kolektivní sporty s jistým minimálním počtem členů týmu, které je potřeba zorganizovat,“ vysvětluje Petr Salomon z Týmuj. „Jsme tedy pro některé sporty, typicky lední hokej nebo volejbal, atraktivnější než pro jiné.“

Většina uživatelů služby je podle předloňského průzkumu poměrně aktivních: „70 procent se amatérskému sportu věnuje nejméně dvakrát týdně, 57 procent aspoň třikrát týdně a 35 procent na výkonnostní nebo vrcholové úrovni,“ upřesňuje Salomon.

Služba má využití také mimo klasické týmové sporty – nejčastěji slouží k plánování vyjížděk na kole, aktivitách jako aerobik, fitness nebo jóga, domluvu tanečních partnerů, ale i při vymýšlení večírků. Většina aktivních uživatelů se ovšem soustředí právě na kolektivní sporty, proto se analýza věnuje právě jim.

Kolektivní sporty zůstávají mužskou záležitostí: tři čtvrtiny aktivních uživatelů služby jsou muži. Jednoznačně dominují u ledního hokeje, futsalu, hokejbalu, fotbalu a nohejbalu, tam všude je žen méně než desetina. O mnoho více jich ale není ani u florbalu, který bývá mezi týmovými sporty považován za emancipovanější.

Data prozrazují také to, v jakém věku se Češi sportu nejčastěji věnují. Obecně nejvíc sportují mezi třicítkou a čtyřicítkou, u jednotlivých sportů se ale aktivní věk výrazně liší.

Jak sportují muži a ženy? Tři čtvrtiny aktivních sportovců na Týmuj jsou muži, nejčastěji mezi 30 a 40 lety Muži Ženy

Podívejte se, jak to mají další sporty

Jediným velkým týmovým sportem, kde je složení uživatelů podle pohlaví vyrovnané, je volejbal, včetně plážového.

„Volejbal je opravdu zvláštní fenomén: jednak v genderové vyváženosti a jednak v distribuci přes věk. Dá se říct, že volejbal je jediný velký kolektivní sport, který bez problémů mohou hrát mixované týmy. Je bezkontaktní, neagresivní, demokratický,“ komentuje data Salomon.

Florbal bývá považován za sport vysokoškoláků. Lehce překvapivý je proto fakt, že podle dat Týmuj se mu nejčastěji věnují muži mezi třicítkou a čtyřicítkou.

„U florbalu je trochu starší cílovka, než bychom možná čekali. Je to dáno tím, že u nás jsou převážně bývalí hráči, kteří s tím sportem, který hráli třeba na přelomu tisíciletí na střední nebo vysoké, stárnou,“ vysvětluje trend Salomon. „Jako sport vysokoškoláků ale může být považován i přes ten věk 30 až 40 let, nemyslíme, že by se aktivně nejvíc hrál při samotném studiu. Je to spíš o povaze toho sportu.“

Jediným kolektivním sportem s převahou žen je v Česku národní házená. Srovnatelný počet hráček a hráčů je také – možná překvapivě – u amerického fotbalu a softballu. U obou sportů jde nicméně jen o několik stovek uživatelů a čísla tak může změnit rozhodnutí několika týmů službu začít či přestat využívat. Softball se přesto dá označit za ženský sport, jde o doplněk téměř čistě mužského baseballu.

Navzdory jasné mužské převaze u většiny zmiňovaných sportů nelze říct, že by ženy sportovaly méně. Jak ukazují i data, ženy se častěji věnují individuálním aktivitám: typicky fitness, aerobiku, různým typům cvičení, tanci, krasobruslení nebo jezdectví.

V Praze fotbal, v Brně volejbal

V Praze je zdaleka nejoblíbenější amatérský sport fotbal: třetina amatérských týmů zaregistrovaných na Týmuj jsou fotbalisti, ať už na velkém nebo malém hřišti.

Data zároveň naznačují vazbu mezi oběma sporty: 72 procent těch, kteří se hlásí k fotbalu, má méně než 40 let. Naopak 78 procent futsalistů a 82 procent nohejbalistů má 30 let a víc. Data tak naznačují, že někdy mezi třicítkou a čtyřicítkou přichází moment, kdy se po aktivní amatérské fotbalové kariéře hráči postupně přesunují na menší hřiště nebo ke statické variantě.

„Je pravda, že futsal či malá kopaná hodně přitahuje ty starší. Z Hanspaulky, Strahovské ligy a podobně máme určitě hodně týmů. To vysvětluje taky silnou převahu fotbalu mezi pražskými amatéry,“ říká Petr Salomon.

V Brně i Ostravě je jedničkou mezi sporty volejbal. Ani popularita brněnské Komety z let 2017 a 2018, kdy hokejový klub získal dva tituly, se na počtu aktivních hokejových týmů ve městě zřejmě neprojevila. Hokej je ovšem nejpopulárnější v blízké Bratislavě. Daří se tam i jeho suché variantě, hokejbalu.

„Lední hokej je našeho pohledu velmi zajímavý,“ pokračuje Salomon. „Je to doména hlavně větších měst, kde je více ledových ploch. Na hobby úrovni se mu věnují dvě skupiny hráčů, převážně mužů: ti, co ho dříve hráli závodně a pořád je baví, a pak ti, kteří si po třicítce mohli dovolit koupit výstroj a chtějí se doučit něco, co vždycky chtěli, pořádně bruslit a střílet. Peníze hrají při skladbě hráčů roli.“

Sparťan, nebo slávista?

Poslední pohled do dat odpovídá na tradiční otázku: sparťan, nebo slávista? Ani jedno: po suverénně nejčastějším slovu Sokol, které hnízdí v 1217 z 23 tisíc názvů aktivních týmů, je to nečekaně Spartak, až za ním se umístily Slavie a Sparty.

Při analýze nám prošly pod rukama různé názvy týmů: poetické, ale skutečné (Hasiči Závada, Sokol Okrouhlo, Ženy Dobré), matoucí (Boby Praha, Právníci a přátelé) i kreativní jména vhodná pro punkové kapely (Putující smečka Barbarella, Nedělní generál Píka, Dobrák Ivo, Vana). Nejvíc si ale čeští amatéři libují v sebeironii: prozrazují to názvy jako Vyhaslé hvězdy Vyškov, Staří tlustí basketbalisté, Mistři Zbýšov, Brno Galácticos nebo Slovensko.