Většina aktivních lidí prochází virem bez problémů, říká lékař Sáblíkové. Pro lepší imunitu radí vitamín D

„Víme, že aktivní pohyb funguje jako prevence těchto onemocnění. Myslím si, že amatérští sportovci, kteří aktivně sportují, jsou na tom na startovní čáře u onemocnění lépe,“ říká lékař Jaroslav Grödl, který se mimo jiné stará i o zdravotní stav olympijské vítězky Martiny Sáblíkové.

Podobný pohled má i výživový a kondiční poradce některých českých olympioniků, včetně Lukáše Krpálka.

„Současný stav poukazuje na to, že 90 a možná i více procent lidí, kteří virem procházejí bez problémů, či nějakým rozumným způsobem, jsou aktivní. U sportovců je imunita takto přirozeně vyvinutá,“ říká Krpálkův poradce Pavel Provázek.

Kromě pravidelného pohybu pomáhá tělu zvládnout nákazu virem, včetně koronaviru, i dostatek vitamínu D v těle.

‚Extrémně důležitý‘ hormon

„Vitamín D zvyšuje imunitu ve všech parametrech, je pro její funkci důležitý. Bez něj imunita nebude kvalitně fungovat. Plošně jako prevenci Covidu-19 však doporučit nemohu, ale v posledních letech se ukazuje, jak je vitamín D velmi důležitý,“ popisuje Grödl a dále vysvětluje:

„Dnes už víme, že to není vitamín, ale hormon. Je s námi v biologii 750 milionů let. Je to tedy velice stará molekula, tudíž bude asi extrémně důležitá. Obecně tedy doporučuji vitamín D jako suplement každému, sportovec, nesportovec,“ myslí si Jaroslav Grödl.

Do těla se vitamín D dostane hlavně kůží ze slunečního záření, ale také z mléka nebo tučnějších ryb. Nebo právě vitamínových doplňků.

„Samotná látka nezpůsobí to, co bychom chtěli. Vždy je to o tom, že spektrum vitamínů ale i třeba, které se toho také účastní, by mělo být větší. Jde i o vyváženost stravy. Určitě by se lidé neměli spoléhat na to, že existuje kouzelná tableta,“ umívá se Pavel Provázek a doporučuje řídit se hlavně zdravým rozumem.