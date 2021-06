Hasíme požár, který už je poměrně hodně veliký, říká Neusser o návratu dětí ke sportu po pandemii

Je odvážné tvrdit, že už máme koronavirové období za sebou, ale třeba návrat dětí ke sportu a otevřená hřiště naznačují, že se snad blýská na lepší časy. Jen škoda, že už na těch hřištích není tak plno, jako dřív. Vždyť se řada chlapců a dívek úplně přestala věnovat pohybovým aktivitám, řada z nich trpí obezitou, a i proto Asociace krajů a Český olympijský výbor uspořádaly konferenci na téma: Podpora mládeže v regionech. Praha 9:43 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový předseda Národní sportovní agentury, Filip Neusser. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„I teď jsem se dostala do přímého kontaktu s dětmi, které člověk po tom roce ani nepozná. Neklademe nějaký důraz na to, aby byly děti hubené, jde o to, aby byly zdravé a sportovaly. Strašně mě to šokovalo,“ přiznává Eva Samková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „60 % základních škol nemá sportoviště, která jsou přizpůsobená,“ říká Filip Neusser. Více v příspěvku Davida Nyče

I olympijská vítězka ve snowboardsrossu Eva Samková se ve velkém sále v nové budově Národního muzea zapojila do diskuze o tom, jak rozhýbat mládež. A i ji zarazila prezentace s výsledky výzkumů, podle kterých se po tom několikaměsíčním lenošivém období minimálně 20 % dětí ke sportu vůbec nevrátilo.

Ale předseda Národní sportovní agentury vytahuje i jiná čísla, a na ta přitom pandemie koronaviru neměla zásadní vliv.

„Nejenom, že 60 % základních škol nemá sportoviště, která jsou přizpůsobená, ale vlastně i mateřské a střední školy nemají prostory. Národní sportovní agentura bude vyhlašovat nový program právě na podporu té základné infrastruktury,“ říká Radiožurnálu Filip Neusser, šéf Národní sportovní agentury.

Před tiskovou konferencí na plátně svítil nápis „Někdy je potřeba nějaký virus, aby se všichni dali dohromady“. S ním Neusser souhlasí.

„To je to, co jsem na konferenci řekl. Toto téma tu bylo dlouho. V minulosti byl sport hrozně podhodnocován. My přicházíme jako hasiči a hasíme nějaký požár, který už je poměrně hodně veliký,“ popisuje Neusser, který prý má představu o tom, jak tenhle požár na školách uhasit a jak polít mládež živou vodou.