Český sport zůstává utlumený, rozhodla vláda. Fotbal či mistrovství Evropy v judu musí žádat o výjimky

Vláda prodloužila omezení pro sport do 20. listopadu, kdy nově končí nouzový stav. Zatím tak zůstávají zastavené veškeré soutěže včetně těch profesionálních a jsou uzavřena vnitřní sportoviště, kde nesmějí trénovat ani profesionálové. Další mezinárodní akce v Česku budou muset žádat o výjimku. Týká se to například mistrovství Evropy v judu, fotbalových klubových i reprezentačních zápasů nebo Světového poháru v cyklokrosu. Praha 20:20 30. října 2020

Sport je v Česku kvůli šíření koronaviru ochromený od 12. října. Na rozdíl od jiných evropských zemí, kde se rovněž přijímají restrikce kvůli druhé vlně epidemie, je zastavený i ten profesionální.

Před nuceným odchodem ministra zdravotnictví Romana Prymuly byl podle zástupců fotbalu a hokeje blízko restart nejvyšších soutěží v těchto sportech, ale nový ministr Jan Blatný se k tomu zatím konkrétně nevyjádřil. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička se snaží vyjednat povolení tréninků profesionálů v halách a na dalších vnitřních sportovištích, ale i to je zatím marné.

Vláda na pátečním zasedání prodloužila o sedmnáct dní všechna mimořádná opatření, která měla původně vypršet 3. listopadu. Umožnilo jí to rozhodnutí Sněmovny, která prodloužila nouzový stav. Nejistota zejména profesionálních sportovců tak pokračuje.

Výjimky už pro příští týden

U hygieny budou muset žádat o výjimky pořadatelé mezinárodních akcí. Hned příští čtvrtek hraje další domácí zápas v Evropské lize fotbalová Slavie Praha, na 15. a 18. listopadu jsou do Plzně naplánovaná reprezentační utkání fotbalové Ligy národů s Izraelem a se Slovenskem.

V první polovině listopadu mají čeští zástupci doma zasáhnout do evropských pohárů ve volejbale, házené a basketbale. Tuzemské kluby přitom už bezmála tři týdny nesmějí trénovat v hale.

Na 15. listopadu je naplánovaný SP v cyklokrosu v Táboře. Na samém konci aktuálního nouzového stavu, od 19. do 21. listopadu, by se mělo v pražské O2 Areně uskutečnit mistrovství Evropy v judu s domácí hvězdou Lukášem Krpálkem. To je akce pro několik stovek lidí.