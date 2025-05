Až 80 procent dětí nemá v Česku dost pohybu. Musíme je k němu motivovat od malička, říká Pavel

Lidé v Česku se málo hýbají a rozpočet státu i jich samotných to hodně stojí. Shodli se na tom účastníci Národní konference o sportu a pohybové aktivitě. Ze studií vyplývá, že 23 procent dospělých má nedostatečný pohyb. U dětí je to v Česku až 80 procent. Praha 17:45 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel a Eva Adamczyková | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Pravda je, že ty trendy nejsou úplně povzbudivé a že bychom měli dělat všechno pro to, abychom děti motivovali k pohybu odmalička,“ prohlásil na pódiu prezident republiky Petr Pavel.

„A jak jsem říkal, nemotivovat je k tomu, že bude každý špičkovým sportovcem, protože pak u nich vzniká frustrace, když vidí, že jsou horší než jejich spolužáci ve třídě, tak je to demotivuje a vlastně už to dělat nechtějí, ale spíš je motivovat k tomu, že to je zábava,“ dodal.

„Dělejte snowboardcross, protože je to zábava,“ reagovala olympijská vítězka právě v něm Eva Adamczyková. Sport dětí byl jedním z témat konference, stejně jako sport dospělých. Podle prezentované studie je vysoká šance, že sportující rodič k tomu přivede své děti a také, že děti, které mají v mládí dost pohybu, pak sportují i v dospělosti.

Důležitá podpora dětí

„Není jen o tom, že vám rodiče přikazují, ať jdete sportovat, protože je to zdravý a sami mají pohodičku na gauči. Je důležité tam jít i s tím dítětem. Vím, že to se hodně řešilo v covidu vlastně. Bavila jsem se o tom s Katkou Emons a ona říkala, že první týden děti tahali oni, druhý týden už tahali oni je,“ doplnila Adamczyková.

Národní sportovní agentura přišla s novou funkcí, která se jmenuje národní safeguard, tedy v překladu člověk, který by měl podporovat zdraví sport s příjemnou atmosférou. Roli přijala bývalá plavkyně Simona Rushton, dříve Baumrtová. Ta má jako současná trenérka plavání dětí hodně zkušeností.

„Trénuju vlastně děti od devíti let. Já vidím na té společnosti trošku, kam se to ubírá a není mi z toho úplně hezky, protože pro mě je sport hrozně důležitý a dělá mi dobře. Když jsem unavená po celém dni a mám třeba čas půl hoďky si jít zaběhat, tak mě to ohromně i psychicky nabije. Ty děti to takhle zatím nemají,“ nechala se slyšet Rushton.

Potencionální finanční odměna

To, že se sešly špičky českého sportu a vlády a popsaly problémy, kvitovali všichni přítomní členové sportovních svazů.

„Je ale podstatné, aby konference nebyla jen slovy u stolu nebo jednorázovou akcí,“ říká vedoucí vědy a výzkumu v armádním sportovním centru Dukla Dan Týl. Podle něj je možným jasným dalším krokem třeba finanční odměna těch, kteří sportují.

„Je to pro ně totálně hmatatelná věc. Ve chvíli, kdy to je hmatatelná věc, tak oni ji budou ve svém životě nebo se svými dětmi realizovat,“ podotkl Týl.

„Řeknou dítěti, že když na konci roku bude mít třeba VO2 max na nějaký hranici, tak dostane zpátky od zdravotní pojišťovny určitý peníze. To je něco, co se může stát. Když budu lidem říkat, že jejich děti nebo oni budou zdraví, což se snažím dělat, tak realita je strašně těžko dostupná a je to náročné,“ dodal.