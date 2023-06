Neumím si představit, že by spolu Rusové a Ukrajinci startovali, říká šéf Národní sportovní agentury Šebek

Uběhl maraton i Jizerskou padesátku, vyhrával veslařské závody. Jeho jméno bylo vždy spojeno s pardubickým hokejem. Začínal jako marketingový pracovník, končil jako generální manažer. Pak se do dvouleté pauze vrátil jako provozně-ekonomický manažer. Poté vedl Český veslařský svaz. Ondřej Šebek, od 1. prosince minulého roku předseda Národní sportovní agentury a zároveň předseda Národní rady pro sport, byl sportem pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Praha 18:31 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem pořadu Zálety Aleny Zárybnické byl předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ondřej Šebek vystudoval management sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu a hned po škole nastoupil do pardubického hokejového klubu.

Myslel sis, že budeš mít na starosti to, co dělá sport sportem v České republice?

Určitě ne. Každá část mého profesního životopisu mi něco ale dala. A myslím si, že i to, že jsem trochu unikát, že jsem vesloval, potom jsem se věnoval hokeji, pak funkcionářské práci u veslování, stál jsem i u založení Univerzitní ligy ledního hokeje, což je věc, na kterou jsem pyšný...

Možná mě právě ten mix aktivit předurčil k tomu, že když se hledal nový předseda Národní sportovní agentury, tak jsem byl takový přírodní úkaz toho, jak jsem měl to potřebné vzdělání i zkušenosti napříč sportem. Věřím, že mohu ty zkušenosti využít ve prospěch celého sportu.

Sport a politická témata

Národní sportovní agentura je organizace řízená státem a má na starosti podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. Mohl bys nám stručně popsat principy, na kterých funguje, jakými docílí toho, co je principem její činnosti?

My máme pomoci rozvíjet celý sport. Ten má plno podob. Velká část naší činnosti je pochopitelně rozdělování peněz. Chci podtrhnout i věci, které se netýkají peněz. My se snažíme koordinovat jak složky státu, které se starají o podporu sportu, tak řešíme koncepční věci.

Sport je bohužel spojený s určitými rizikovými faktory. Můžu jmenovat sázení, rasismus, aktuální téma je genderová nevyváženost, doping. Snažíme se tyto věci potírat a hledat principy tak, abychom tyto negativní vlivy ve sportu minimalizovali.

Sport přináší i další, politická a společenská témata. Jedno je senzitivní a nepříjemné, bohužel vévodí současným diskuzím, a to je postoj k účasti Rusů a Bělorusů na mezinárodních akcích.

Musím říct, že postoj Národní sportovní agentury, postoj státu i organizací v České republice je, myslím, konzistentní. Trochu kroutíme hlavou, že v západní Evropě ten postoj už začíná slábnout.

Moc si nedokážeme představit, že by se na stejnou startovní čáru postavili sportovci, kteří jsou na ruské straně dva roky trénováni a hýčkáni ve sportovních centrech, a proti tomu ukrajinští sportovci, kteří se v lepším případě před měsícem vrátili z fronty, v horším případě jim zabili trenéra nebo rodinného příslušníka.

Přijde mi strašidelné, že by spolu měli závodit.

Jak zlepšit životní styl Čechů?

V květnu vznikl Nadační fond Aktivní Česko, který má zlepšit životní styl Čechů. Četla jsem, že vychází z jasných čísel, která dokumentují to, kolik dokážeme ušetřit v případě, že se budeme věnovat sportu pravidelně.

U startu projektu byly dvě dámy, je to paní poslankyně Michaela Šebelová a Jana Havrdová, předsedkyně svazu aerobiku. Jde o dámy, které jsou hnacím motorem projektu a velmi tomu pomohly.

Sport není jediný pohyb, je plno druhů pohybu jako turistika, pohyb v zaměstnání, pohyb ve školách mimo tělesnou výchovu. Zdravá společnost je důležitá pro všechny.

Dnes jsou v sedmdesáti letech lidé ještě aktivní, ale bez pravidelného pohybu, bez elementárních návyků, jako jít se občas projít, zaplavat si, objet na kole rybník, tak bez toho lidé budou těžko v sedmdesáti letech aktivní.

Restrikce se sportu vyhýbají

Co podstatného by se mělo stát, abys na konci roku 2023 mohl říct, že to byl dobrý rok?

Všechno je o penězích. Možná budu trochu přízemní, ale budu doufat, že ekonomické restrikce se nedotknou tolik sportu, protože bych to považoval za krátkozraké. Vnímám to tak, že ten sport a pohyb a benefity spojené s aktivním životem jsou tak významné, že není možné si říci, že to budeme řešit za pět let.

Byl bych rád, kdyby se konsolidační balíček sportu dotkl co nejméně. Je potřeba říct a zdůraznit, že zatím se ho dotýká pozitivně, protože sport zůstává ve snížené sazbě DPH na úrovni léků, potravin. To je signál, že naše vláda vnímá sport jako důležitý segment.

Minulý týden tady byl František Kinský: „Kdy budeme na olympiádě nejúspěšnější zemí?“

To si myslím, že se nestane nikdy. Měli bychom chtít, aby Česko bylo na olympiádě vidět, aby naši sportovci přinášeli radost fanouškům, aby naši úspěšní olympionici byli vzory pro mládež, pro začínající sportovce.

Musím říct, že bych byl rád, kdyby se podařilo u nás zajistit i to, aby se o úspěšné olympioniky byl schopen postarat stát. V okolních zemích to je tak, že mají nárok na jakousi rentu. U nás nic takového není a někdy ty příběhy nejsou úplně veselé, kdy ti lidé obětovali život sportu a reprezentaci naší země.

