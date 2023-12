Lukostřelkyně Horáčková nebo beachvolejbalisté. Titul mistrů světa pomohl do elitní desítky Sportovce roku

Anketu Sportovec roku 2023 ovládla Markéta Vondroušová. Aktuální česká tenisová jednička si triumf vybojovala zejména vítězstvím na slavném Wimbledonu. Druhé místo obsadil beachvolejbalový pár Ondřej Perušič a David Schweiner, který si navíc v elitní desítce nominovaných odbyl premiéru. Praha 17:21 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: Profimedia

„Jsme rádi, že jsme beachvolejbal dovedli do top 10 v téhle anketě. Je to pro nás obrovská čest, zvlášť v takové konkurenci, jakou Česká republika má. Na to, jak jsme malá země, tak produkujeme neskutečné množství sportovců, jak ve sportu individuálním, tak kolektivním,“ pochvaloval si účast mezi českou sportovní elitou David Schweiner, který se svým spoluhráčem Ondřejem Perušičem prožili jednu ze svých nejlepších sezon.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z předávání ceny Sportovec roku 2023

Celou ji korunovali na světovém šampionátu v Mexiku, kde získali zlato a účastnické místo na olympijských hrách v Paříži.

Stejný počin, tedy titul z mistrovství světa, zajistil premiérovou účast v elitní desítce také lukostřelkyni Marii Horáčkové.

„Je to velkolepá akce. Potká se tu sportovní špička, skoro vše, co Česká republika nabízí. Je to krásné zhodnocení a připomenutí všech letošních výkonů,“ popisuje atmosféru galavečeru Horáčková.

Marie Horáčková sice obsadila v uvozovkách až desáté místo, přesto to je pro lukostřelkyni skvělý počin vzhledem k popularitě a prestiži tohoto menšího sportu. Ale z velké části právě díky úspěchu Marie Horáčkové se začíná zvedat i třeba lukostřelecká dětská základna.

Lukostřelkyně Marie Horáčková | Foto: Jakub Stadler | Zdroj: Profimedia

„Rozhodně, lukostřelba zažívá momentálně takový boom. Jsem ráda, že můžu být nositelem tohoto sportu a nějakým příjemným způsobem jej rozšířit a představit lukostřelbu veřejnosti. Je to obří čest,“ hlásí rodačka z Plzně.

Kromě Horáčkové a Perušiče se Schweinerem elitní desítku vůbec poprvé okusila také tenistka Karolína Muchová. Ta skončila pátá. Beachvolejbalisty dokonce velká část fanoušků například na sociálních tipovala na celkové vítězství.

David Schweier si ale myslí, že to ta úplně nebylo jen kvůli výsledkům samotným.

Smutná kulisa vyhlášení Sportovce roku. ‚Není důvod k oslavám,‘ shodují se Vondroušová s Perušičem Číst článek

„To, že jsme v této anketě veřejností oceňováni tak vysoko svědčí o tom, že jsme nováčci. Stálicím lidé fandí méně a spíše podporují ty sportovce, kteří přijdou jako noví, myslí si Schweiner.

Markétu Vondroušovou a beachvolejbalisty Perušiče se Schweierem doplnil na pomyslných stupních vítězů ještě bronzový hokejista David Pastrňák. Kolektiv roku ovládla hokejová reprezentace do dvaceti let, mezi juniory triumfovala vodní slalomářka Barbora Galušková.