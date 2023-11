Studenti skloubili studium a sportovní úspěchy. ‚Škola jde kolikrát naproti,‘ říkají po letní Univerziádě

Času máme všichni málo. Minimálně to tvrdíme. Někteří ale zvládají sportovat na olympijské úrovni a zároveň studovat. Právě takoví lidé jsou pravidelně k vidění na Univerziádě. Letošní ročník se odehrál v Číně a česká výprava odletěla s bilancí čtyř zlatých, tří stříbrných a pěti bronzových medailí. Poslechněte si rozhovor se studenty a zároveň sportovci Matějem Burdou a Janem Čejkou. Pardubice 15:38 3. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavec Jan Čejka a basketbalista Matěj Burda | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Velký průlom zaznamenali svým triumfem basketbalisté. „O umístění jsme se předem vůbec nebavili. Šli jsme tam s tím, že si to chceme užít. Neměli jsme oproti jiným nějaký hvězdný tým. Turnajem jsme proplouvali. Ve finále to bylo o štěstí. Outsider v jednom zápase může zabojovat, dát do toho srdce. V životě jsem nezažil větší euforii a nikdy jsem nehrál před takovou kulisou,“ říká basketbalista Matěj Burda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sportovat na olympijské úrovni a zároveň studovat vysokou školu? Jde to vůbec dohromady?

Sportovci, kteří si neodvezli cenný kov, získali motivaci pro další kariéru. Třeba jako plavec Jan Čejka, který se umístil na 5. místě na trati 200 metrů znak. „S umístěním jsem spokojený, ale nepodařilo se mi vydat ze sebe to nejlepší, co dokážu. Forma se mi nějak nepovedla vygradovat, jak bych potřeboval. Plaval jsem dost za svými možnostmi. Musím se zamyslet nad tím, proč se to nepovedlo a co můžu zlepšit a změnit do příštích let a závodů. Mým největším úspěchem je zatím účast na olympijských hrách. Osobně si taky cením 5. místa na mistrovství světa 2021.“

Čejka studoval na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. „Šel jsem tam s tím, že mě informatika baví, ale během studia jsem zjistil, že to asi není obor úplně pro mě. Navíc to bylo náročné zvládat se sportem. Spoustu času jsem trávil na soustředěních, na závodech. Studium jsem pak ukončil. Věnovat se čistě plavání v Česku ani nejde. Chtěl bych studovat v Olomouci a následně se věnovat třeba trenérství. Prostě ve sportu dál pokračovat.“

Basketbalista Burda naopak ještě studuje na pardubické Fakultě chemicko-technologické obor Farmakochemie a medicinální materiály. „Chtěl jsem vždy studovat medicínu, což se s profesionálním basketbalem úplně spojit nedá. Pak jsem si vybral něco, co je k tomu blízko, i když máme o hodně víc chemie, než jsem čekal.“

Dá se to zvládnout?

„Zatím to zvládám. S přednáškami a semináři se mi snaží univerzita vyhovět. Nemám tam povinnou docházku, protože míváme dvoufázové tréninky a dva zápasy týdně. Jsem ve třeťáku a bakaláře bych chtěl dodělat,“ dušuje se Burda.

Univerzita Pardubice podle něj podporuje duální kariéru sportovců. „Existuje speciální program UNIS Victoria VSC. Může jít o vypsání mimořádných termínů zkoušek, individuální studijní plán anebo podmínky pro regeneraci v podobě sauny, wellness, bazénu. K tomu se přidává měsíční finanční příspěvek podle sportovní úrovně daného studenta.“

12 medailí, top výkony a světová sportovní špička… To byla letní univerziáda @chengdu2021, která přinesla řadu historických momentů a spoustu medailové radosti



Připomeňte si je v sestřihu toho nejlepšího z Letních světových univerzitních her #chengdu2021 pic.twitter.com/rgs116vcte — Český univerzitní sport (@CzechUniSport) September 25, 2023