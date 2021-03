Rok bez fanoušků v Česku. ‚Bavíme se o 25 až 30 milionech,‘ vypočítává ztráty šéf biatlonu Hamza

Už rok bojuje Česko s pandemií koronaviru. A už rok jsou tu s námi nejrůznější omezení, například to, které nedovoluje zaplnit všechna místa na tribunách sportovních akcí. Několik měsíců mohla na zápasy a závody aspoň část fanoušků, teď jsou znovu bez nich. Praha 9:28 9. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smutný pohled na prázdnou tribunu ve Vysočina Areně. Jediný, kdo měl vstup povolen, byli pořadatelé a zdravotníci. | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Hrajeme pro fanoušky, říkávají kolikrát sportovci. V posledním roce se jim to ale kolikrát nepoštěstilo, pokud počítáme hlavně příznivce na tribunách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak velké ztráty musí počítat jednolivé sporty po roce pandemie

Už rok bojuje Česko s pandemií koronaviru. A už rok jsou tu s námi nejrůznější omezení. Například i takové, které nedovoluje zaplnit všechna místa na tribunách sportovních akcí. Několik měsíců mohla na zápasy a závody alespoň část fanoušků, teď jsou znovu bez nich.

To byste nepoznali, jestli se zrovna závodí, nebo pouze trénuje. Ochuzení nejsou jen biatlonisté o zážitky, ale také pořadatelé o peníze. Nejlépe to ví předseda organizačního výboru Jiří Hamza.

„Tak já myslím, že se bavíme třeba o číslu 25 až 30 milionů, co by bylo za lístky od fanoušků. Naštěstí jsme prodali marketingová práva na velké akce na deset let dopředu, to bylo těsně před koronavirovou krizí a do roku 2030, máme kontrakt, který si musíme hýčkat. Ze strany sponzorů jsou sice nějaké restrikce, ale to je logické. Nám s tím nevznikají žádné náklady, takže se ta smlouva sníží třeba o 20 procent,“ popisuje Hamza.

Když tedy sečteme ztráty ze vstupenek a marketingového plnění, dostáváme se až ke 40 milionům korun, vypočítal Jiří Hamza v novém Olympijském podcastu, který najdete třeba na webu radiozurnal.cz nebo v aplikaci mujRozhlas.

Trpí i fotbal

Pandemie koronaviru ale samozřejmě nezasáhla jen biatlon a nezasáhla ho ani nejcitelněji.

Vždyť takoví fotbalisté Slavie i Sparty by své dvacetitisícové stadiony zaplnili během posledního roku ještě častěji. Takhle se fanoušci kolikrát srocovali z vnější strany plotů nebo vstupních bran, ale tam kluby pochopitelně vstupné nevybíraly.

„V první řadě musíme poděkovat našim skvělým permanentkářům, kteří si permanentky zakoupili i s vědomím, že se velká řada utkání může během pandemie hrát bez diváků. A co se týče výnosů ze vstupného, tak absencí diváků na evropských pohárech tratíme velké množství financí. V podobně úspěšné sezoně v Evropské lize před dvěma lety jsme na vstupném vydělali okolo 200 milionů korun za celou sezonu včetně ligových utkání a VIP hospitality,“ vypočítává mluvčí fotbalové Slavie Michal Býček.

Sparta mluví o desítkách milionů za domácí soutěž a až trojnásobek v součtu s Evropskou ligou.

Další kluby hlásí nižší ztráty, obvykle v řádech milionů, ale také mají nižší rozpočty. A některým vypadly ještě příjmy od sponzorů, říká generální manažer fotbalistů Českých Budějovic Martin Vozábal.

„Lze to rozdělit do dvou částí. První jsou ti, kteří nás opustili, že jejich reklama neplní účel, protože diváci nechodí na stadion. Druzí jsou ti, kteří mají problémy sami se sebou a také nás požádali o ukončení partnerství,“ vysvětlil Vozábal.

Sportovním klubům také narostly náklady za koronavirové testy, na druhou stranu jim aspoň částečně pomohly kompenzace od státu, samy se snažily uspořit například minimálně dočasným snižováním platů.