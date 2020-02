Svazy, které v radě sportovní agentury budou mít zastoupení, nebudou ve výhodě, tvrdí Hnilička

Financování českého sportu přechází z ministerstva školství na Národní sportovní agenturu. Jejímu předsedovi má radit 27členná rada, ve které usednou představitelé svazů, bývalí sportovci i politici. Podle šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky nepůjde o žádný diskuzní kroužek. Video Praha 11:03 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Členy poradního orgánu jsou lidé, které sport zajímá, chtějí mu pomoci a řídí se podobnými pravidly, jako se řídím já,“ vysvětluje Hnilička.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Národní sportovní rada funguje jako poradní orgán, vysvětluje Milan Hnilička. Co má za úkol? A kdo všechno má rozhodovat o sportovní politice?

Připouští také, že každý si tak trochu bojuje za svou oblast, ale důležité je nalézt shodu na tom, jak by byl sport financován, že by měly být zavedeny pravidla a kontroly.

V radě mají ale své zástupce jen některé sportovní svazy, není tam třeba zástupce svazu lyžařů nebo tenisového svazu, přitom lyžování nebo tenis patří mezi sporty s největší členskou základnou.

Proč v radě není například lyžař? Podle Hniličky by tam stejně tak mohl být plavec nebo kdokoliv jiný. „Je to subjektivní, je potřeba brát v potaz, že to je poradní orgán předsedy, není to představenstvo nebo předsednictvo sportu,“ argumentuje Hnilička.

Hnilička také vylučuje to, že by mohly být svazy, které v radě budou mít zastoupení, ve výhodě oproti těm, které tam nejsou.

Pohybová negramotnost

Výuka tělocviků ve školách je terčem dlohodobější kritiky. To si Hnilička uvědomuje, a v té souvislosti dodává, že děti tloustnou, projevuje se pohybová negramotnost. „Spousta trenérů si stěžuje, že když děti mají udělat kotoul, tak hrozí zranění,“ popisuje.

Jak takovou situaci ale řešit? Jedna z cest je, že by do hodin tělocviku chodili sportovní trenéři. „Chceme cílit i na školky,“ ubezpečuje Hnilička.