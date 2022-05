Z krytu zpět na trávník. Ženský fotbalový klub z Kyjeva trénuje v Mikulovicích u Pardubic

V Mikulovicích u Pardubic trénuje ženský fotbalový klub z Kyjeva. Osmnáct dívek a jedna trenérka využily nabídky z české strany a přesunuly svůj juniorský národní tým do malé obce v Čechách. Střechu nad hlavou našly v nedalekém penzionu, sportovní zázemí na místním fotbalovém hřišti. S míčem na zelený trávník vybíhají každé ráno. Pardubice 19:35 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženský fotbalový klub z Kyjeva trénuje v Mikulovicích u Pardubic | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Počasí nemá na fotbal žádný vliv, ráno trénujeme kondičku, večer taktiku, kromě toho chodíme i do fitness centra a jednou týdně i do bazénu v Pardubicích,“ říká přímo na hřišti trenérka Alla Gresová.

Ukrajinská juniorská reprezentace našla azyl v Mikulovicích. Natáčeli jsme na tréninku

Jedna z hráček kyjevského týmu, dvacetiletá Káťa, ještě dodává: „Naše trenérka je samozřejmě přísná, tak to musí být, protože bez toho by nebyly výsledky, ale na druhou stranu spoustu situací bere s humorem.“

A ten mladé fotbalistky po příjezdu potřebovaly. Kyjev totiž opouštěly v době, když na něj dopadaly ruské rakety. „Byla to šílená situace, na noc jsme se musely schovávat do metra, trénovat ani hrát jsme nemohly. Nikdo nevěděl, co se stane, Kyjev přestal být pro nás bezpečný. Přesunuly jsme se na západ, ale tam bylo spoustu uprchlíků, takže jsme moc vděčné za to, že můžeme teď být tady,“ popisuje situaci trenérka Alla Gresová.

Válka fotbal nezastaví

Fotbalistky našly zázemí v penzionu Blatenský dvůr. Stará se o ně Monika Desenská, která vnímá jako největší problém jazykovou bariéru. „Na druhou stranu oni strašně chtějí s námi komunikovat, takže jedeme přes překladače, většinou formou WhatsAppu, kde si posíláme zprávy.“

Jazykovou bariéru ale sport spolehlivě vymazává. Prokázal to přátelský zápas mezi místním klubem a týmem z Kyjeva. Čeští kluci sice nad holkami vyhráli, to ale vůbec nevadilo.

„Nevyhrály jsme, bylo vidět, že jsme dlouho netrénovaly a že jsme tak trochu ztratily formu. Taky jsou tady hráčky z různých skupin a nejsme úplně sehrané. Každopádně plánujeme si dát odvetu,“ vysvětluje třiadvacetiletá Lena.

Ženský fotbalový tým zatím v Česku zůstává, podle trenérky Ally Gresové není pro děvčata doma na Ukrajině stále bezpečno. „Kdyby to bylo na nás, tak bychom se vrátily hned, ale ukrajinské vojenské složky nám říkají, ať tady ještě zůstaneme, nikdo pořád neví, jak se Rusko zachová a co se bude dít. A armádě bychom se tam teď jenom pletly.“

Po domově se ukrajinským fotbalistkám samozřejmě hodně stýská a jejich blízcí jim chybí. Za poskytnutou pomoc jsou ale neskutečně vděčné.