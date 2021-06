Kdy sportovat po očkování? ‚Den klid, pak můžete třeba pomalu běhat. Pivo ne,‘ radí lékař

Zatímco někteří po očkování proti covidu necítí žádné obtíže, jiní mají bolesti a ovládne je velká únava. Jak dlouho je potřeba počkat, než se vrhnete do sportování? „Má osobní zkušenost je taková, že pokud dostanete vakcínu dnes, tak si dejte jeden den klid a druhý den můžete jít třeba pomalu běhat,“ říká pro server iROZHLAS.cz Jiří Radvanský, primář Oddělení tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici v Motole. Praha 7:07 17. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít jogging, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Každý člověk je jedinečný a má jinou imunitu. I tak by se dalo obecně shrnout, jak bude organismus reagovat na očkování proti novému typu koronaviru. Platí však některá pravidla, kterých by se měl každý, komu byla dávka vakcíny do těla aplikována, na doporučení lékařů držet. Například dopřát tělu po injekci dostatek odpočinku.

Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc Vystudoval Fakultu dětského lékařství University Karlovy, poté se věnoval zátěžové fyziologii a tělovýchovnému lékařství na 2. lékařské fakultě UK. Je primářem oddělení tělovýchovného lékařství na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Věnuje se zejména dávkování přiměřené pohybové aktivity u pacientů s civilizačními chorobami a po operacích vrozených srdečních vad. Je vědeckým sekretářem České společnosti tělovýchovného lékařství.

„Konkrétní data na to nejsou, protože to by se musel udělat vzorek ze všech testovaných. Má osobní zkušenost je však taková, že pokud dostanete vakcínu dnes, tak si dejte jeden den klid a druhý den můžete jít třeba pomalu běhat, ale jen ráno, než bude to horko. Spíš bych to ale viděl na druhý, až třetí den,“ vysvětluje primář Jiří Radvanský, který se zabývá vztahem tělesné zátěže a výkonnosti organismu na Klinice tělovýchovného lékařství v Motole.

Podle aktuálních statistik na stránkách ministerstva zdravotnictví bylo k 15. červnu v Česku aplikováno více než 6,5 milionu dávek vakcín proti koronaviru. Ti, kteří první dávku ještě nedostali anebo se na ní chystají, často řeší, na jak dlouho je vakcinace omezí.

„Je to velmi individuální. Přítel mé dcery jel například na očkování na kole do Suchdola a když přijel zpátky domů, tak dostal čtyřicítky horečky, což není zas tak obvyklé,“ varuje Radvanský před nepříjemnostmi, které může očkování v kombinaci se sportem způsobit.

Horko a bolestivá paže

Dalším faktorem, který by mohl způsobit případné komplikace jsou tropické teploty, které v Česku panují a podle předpovědi meteorologů setrvají do příštího týdne.

Od středy zavládnou vedra, varuje meteorolog. V pátek teplota vyšplhá až na 34 stupňů Celsia Číst článek

„Slunce a horko, a to je všeobecná zkušenost, že by se na ně nemělo po virózách chodit. Pak bych také zbytečně nezatěžoval svaly té paže, do které jsem dostal vakcínu. Nohama můžete šlapat třeba na městském kole, to by vadit nemělo,“ myslí si zkušený pětašedesátiletý lékař.

K fotbalu pivo?

S ohledem na probíhající evropský šampionát ve fotbale je nasnadě připomenout, že po aplikaci první či druhé dávky vakcíny není na místě pít alkohol. A to dokonce ani den před samotnou aplikací.

Důvodem je fakt, že právě i jedno desetistupňové pivo může způsobit rychlejší rozpouštění mikročástic v krvi, které očkovací látku obsahují. Radvanský by pití alkoholu nedoporučoval ani večer před očkováním a vysvětluje proč.

„Alkohol po vakcíně rozhodně není žádoucí a to ani 24 hodin před a po ní, protože i zbytkový alkohol v krvi může tukové částice, ve kterých je obsažena RNA (Ribonukleová kyselina, která je nositelkou genetické informace) z vakcíny, jež pak přinutí vaší vlastní imunitu vyrobit v těle protilátky.“

Pfizer, AstraZeneca a další

Momentálně se v Česku očkuje čtyřmi druhy vakcín. Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Reakce na očkování se proto mohou lišit i v závislosti na tom, jaký typ vakcíny člověk dostane. Stejně tak, jestli se jedná o první či druhou dávku.

„Samozřejmě rozdíly jsou, ale závisí to na genetice, věku člověka a to je tolik proměnných, že se o tom ani snad nepíše. Rozdíly tam ale nepochybně jsou. Nemám však ta data, to bych se musel zeptat třeba Pfizeru, který dostal data z Izraele. To je tak složitý problém, že se to nedá popsat,“ podotýká Radvanský.