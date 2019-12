Nelze porovnávat takto rozdílné sporty, shodují se Ledecká a Samková před vyhlášením Sportovce roku

Loni vyhrála anketu Sportovec roku díky dvojnásobnému olympijskému triumfu Ester Ledecká. Letos je ale anketa mnohem otevřenější. Mezi desítkou nominovaných není jednoznačný favorit a večerní slavnostní vyhlášení tak pro někoho může přinést překvapení. Je ale jasné, že poslední vítězka na něm kvůli závodním povinnostem nebude, stejně jako mistryně světa ve snowboardkrosu Eva Samková. Praha 14:49 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obhájí Ester Ledecká loňské vítězství v anketě Sportovec roku? | Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Jsem v Itálii, takže tam nemůžu být. Budu posílat jen video pozdrav, ale vůbec nevím, kolikátá můžu být,“ povídá Eva Samková, která v roce 2019 ovládla jak světový šampionát, tak celkové pořadí Světového poháru. Podobně úspěšných českých sportovců je ale v nominaci víc, a tak letos není v novinářské anketě nic jistého.

„Obecně je hezké, že je člověk v anketě, ale zároveň je strašně těžké, a myslím si, že i skoro nemožné, porovnávat naprosto rozdílné sporty. Právě proto mi je asi úplně jedno, jestli vyhraji, nebo budu pátá, sedmá, protože všichni nominovaní sportovci podávali skvělé výkony. Myslím si ale, že by mohla vyhrát Bára Strýcová, protože měla skvělou sezonu,“ je pro Samkovou možnou favoritkou tenistka, která došla na Wimbledonu v singlu do semifinále a čtyřhru na stejném turnaji vyhrála.

Loňská vítězka ankety Ester Ledecká v roce 2019 ovládla celkové pořadí Světového poháru v paralelních disciplínách na snowboardu, ale lyžařský triumf ve sjezdu v Kanadě přišel až těsně po uzávěrce ankety.

„Tyto ankety mi přijdou fajn tím, že se připomenou úspěchy sportovců, uvádí se sportovci do síně slávy a tak. Na druhou stranu si ale myslím, že se ty sporty nedají takto srovnávat. Každý sportovní výkon je něčím zajímavý a unikátní, nedá se to tak hodit všechno do jednoho pytle a navzájem porovnávat. Mým favoritem je ale David Pastrňák, a to nejen tím, co předvádí, ale zároveň je v týmových sportech velmi těžké se v takovýchto anketách prosadit jako individuální osoba,“ říká Ester Ledecká o aktuálně nejlepším střelci NHL Davidu Pastrňákovi.

Posledním vítězem ankety, který byl z prostředí kolektivních sportů, byl také hokejista. Konkrétně Jaromír Jágr v roce 2005.