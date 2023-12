Smutná kulisa vyhlášení Sportovce roku. ‚Není důvod k oslavám,‘ shodují se Vondroušová s Perušičem

Tragická událost na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ovlivnila v mnoha ohledech dění v Česku. Na čtvrteční večer se v Praze připravovalo vyhlášení ankety Sportovec roku. Nakonec se konalo, ale už od příjezdu sportovců do hotelu Hilton v atmosféře, ze které bylo jasně poznat, že si všichni uvědomují, k čemu jen pár hodin před tím došlo. Praha 8:39 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová vyhrála anketu Sportovec roku 2023 | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Jako student historie na filozofické fakultě je to připomínka toho, že jsou na světě daleko důležitější věci něž sport. Nepřijde mi vhodné, abych tu úplně úžasně slavil naše umístění, ať už je jakékoliv. Současně hodně mých spolužáků, kamarádů, kolegů a dalších má za sebou tuhle tragickou událost, která mnoho lidí stála život,“ říkal beachvolejbalista Ondřej Perušič v době, kdy se rozhodovalo, co bude s vyhlášením Sportovce roku.

„Nejsem si jistý, zda je vůbec vhodné akci pořádat. Vzhledem k okolnostem. Zároveň si uvědomuji, že to má spoustu dalších rozměrů,“ dodal Perušič.

Večer s předáváním cen se nakonec uskutečnil, ale v hodně pozměněné podobě, s minutou ticha na úvod za oběti tragédie na pražské filozofické fakultě, a s černými stužkami, které měli všichni sportovci.

U samotného vyhlašování už ale nebyla vítězka Sportovce roku tenistka Markéta Vondroušová, která sice do hotelu Hilton dorazila a ještě před akcí promluvila o předchozích událostech. „Samozřejmě jsme to zaznamenali až po příjezdu sem do hotelu. Je to něco šíleného. Rušit akci je asi těžké, ale situace je hrozivá. V Česku je tohle nevídané,“ říkala Vondroušová.

Wimbledonská vítězka pak jen o pár desítek minut později organizátorům oznámila, že se vyhlášení Sportovce roku nezúčastní.