Cyklistického závodu na Lipně se zúčastní i Jágr. Poprvé budou moci závodit i děti
Na Lipně začíná známý sportovní festival, na který o víkendu dorazí třeba i hokejista Jaromír Jágr. Program bude tradičně pestrý, každoročně ho připravuje olympijská vítězka Kateřina Neumannová se svým týmem.
Do týmu olympijské vítězky v běhu na lyžích patří třeba i Michaela Kreuzigerová, manželka jednoho z nejlepších českých cyklistů všech dob. Právě ona má informace o nedělním závodě ČEZ Kolem Lipna informace z první ruky.
„Pojede se krátká a dlouhá trať - dvacet a šedesát kilometrů. Oproti loňskému roku jsme přidali i dětský závod. Loni tu bylo spoustu dětí, pro které ta dvacetikilometrová trať úplně není. Tak jsme jim chtěli dát možnost si plnohodnotně zazávodit,“ přibližuje Kreuzigerová.
A celý víkend bude patřit v rámci Čez Lipno sport festivalu cyklistice. Děti pojedou v sobotu, dospělí v neděli. Ředitelka festivalu, olympijská vítězka v běhu na lyžích, Kateřina Neumannová potvrzuje informaci, na kterou festivalový návštěvníci netrpělivě čekali.
„Vrací se na Lipno Jaromír Jágr. Jednou už u nás byl. Tenkrát ho cyklistický závod hodně unavil, ale slíbil, že se jednou vrátí. Překvapila ho náročnost trati, ale nyní je určitě ve výrazně lepší formě,“ těší se na významného hosta jistě nejen Neumannová.
A jak potvrzuje za stavitele cyklisté trati Michaela Kruezigerová, trasa kolem Lipna není a nebude šitá Jágrovi na tělo.
Jaromír Jágr se s Kladnem připravuje na další hokejovou extraligovou sezonu. U Lipna bude na startu závodu v neděli v 11 hodin. Už v sobotu se bude společně s dalšími sportovci podepisovat fanouškům. Autogramiáda začne v půl šesté.
Lipno festival je pro každého. Kratší trasy závodů zvládnou všichni, říká organizátorka Neumannová
Číst článek
„Bude tu celá řada sportovních hvězd, našich kamarádů a všichni se na Lipno těší,“ přibližuje olympijská vítězka Kateřina Neumannová.
Konkrétně se budou v sobotu u Lipna podepisovat Jaromír Jágr, Jan Koller, Barbora Strýcová, Roman Kreuziger a Kateřina Neumannová, která přidala informaci o velké premiéře nejlepšího judisty.
Lukáš Krpálek dorazí až v úvodu příštího týdne v úterý. Ve středu nachystal workshop pro veřejnost, nejlepšího českého judistu všech dob dokonce, pokud k Lipnu přijedete, můžete vyzvat na souboj.