Nabitý sportovní rok 2021: světový šampionát v hokeji, odložená olympiáda i fotbalové Euro

Plánované sportovní akce na rok 2021

LEDEN



25.12.- 6. Edmonton (Kanada) - Mistrovství světa hokejistů do 20 let



2. - 15. (S. Arábie) - Rallye Dakar



13. - 31. (Egypt) - Mistrovství světa házenkářů



15. - 17. Heerenveen (Nizozemsko) - Mistrovství Evropy v rychlobruslení



30. - 31. Ostende (Belgie) - Mistrovství světa v cyklokrosu



ÚNOR



1. - 11. (Katar) - Fotbalové mistrovství světa klubů



4. (Rumunsko) - Rumunsko - ČR, utkání skupiny D kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistek



7. (Dánsko) - Dánsko - ČR, utkání skupiny D kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistek



10. - 21. Pokljuka (Slovinsko) - Mistrovství světa v biatlonu



11. - 14. Heerenveen (Nizozemsko) - Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích



14. - Bedřichov - Jizerská padesátka, závod seriálu Ski Classics v dálkovém lyžování



18. - Úvodní zápasy 2. kola fotbalové Evropské ligy (Slavia Praha)



19. - ČR - Litva, utkání skupiny C kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistů



20. - 21. Nové Město n. Moravě - Závody SP v běhu na lyžích



22. (Belgie) - Belgie - ČR, utkání skupiny C kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistů



24. - 6.3. Obersdorf (Německo) - Mistrovství světa v klasickém lyžování



BŘEZEN



4. - 7. Nové Město n. Moravě - Závody SP v biatlonu



5. - 7. Toruň (Polsko) - Halové mistrovství Evropy v atletice



10. (Rusko) - Rusko - ČR, utkání skupiny 3 kvalifikace o postup na ME 2022 házenkářů



11. - 14. Nové Město n. Moravě - Závody SP v biatlonu



13. (ČR) - ČR - Rusko, utkání skupiny 3 kvalifikace o postup na ME 2022 házenkářů



24. (Estonsko) - Estonsko - ČR, utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbalu



27. (ČR) - ČR - Belgie, utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbalu



30. (V. Británie) - Wales - ČR, utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbalu



DUBEN



9. - 11. Varese (Itálie) - Mistrovství Evropy ve veslování



28. (Ukrajina) - Ukrajina - ČR, utkání skupiny 3 kvalifikace o postup na ME 2022 házenkářů



KVĚTEN



2. (ČR) - ČR - Ukrajina, utkání skupiny 3 kvalifikace o postup na ME 2022 házenkářů

7. - 9. Ivrea (Itálie) - Mistrovství Evropy ve vodním slalomu

8. - 30. (Itálie) - Cyklistický etapový závod Giro d'Italia

10. - 23. Budapešť (Maďarsko) - Mistrovství Evropy v plaveckých sportech

15. - 16. Nové Město n. Moravě - Závody SP v cross country horských kol

19. Ostrava (ČR) - Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold

21. - 6.6. Minsk; Riga (Bělorusko;Lotyšsko) - Mistrovství světa v hokeji

24. - 6.6. Paříž (Francie) - Tenisový grandslamový turnaj French Open

26. Gdaňsk (Polsko) - Finálové utkání fotbalové Evropské ligy.

29. Istanbul (Turecko) - Finálové utkání fotbalové Ligy mistrů

ČERVEN

3. - 6. Duisburg (Německo) - Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice

7. - 13. Minsk (Bělorusko) - Mistrovství světa v moderním pětiboji

11. - 13. Praha - Závody SP ve vodním slalomu

11. - 11.7. (Evropa) - Mistrovství Evropy ve fotbale

17. - 27. (Francie) - Mistrovství Evropy basketbalistek

26. - 18.7. (Francie) - Cyklistický etapový závod Tour de France

28. - 11.7. Londýn (Británie) - Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon

29. - 4.7. Victoria (Kanada) - Olympijská kvalifikace basketbalistů.

ČERVENEC

4. - 11. Nižnij Novgorod (Rusko) - Mistrovství Evropy v moderním pětiboji

23. - 8.8. Tokio (Japonsko) - XXXII. letní olympijské hry

SRPEN

14. - 5.9. (Španělsko) - Cyklistický etapový závod Vuelta

17. - 22. Edmonton (Kanada) - Finále mistrovství světa v triatlonu

24. - 5.9. Tokio (Japonsko) - Letní paralympijské hry

25. - 29. Val di Sole (Itálie) - Mistrovství světa horských kol

30. - 12.9. New York (USA) - Tenisový grandslamový turnaj US Open

ZÁŘÍ

2. (ČR) - ČR - Bělorusko, utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbalu

5. (Belgie) - Belgie - ČR, utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbalu

15. - 22. Moskva - MS v sportovním lezení.

19. - 26. Bruggy; Lovaň (Belgie) - Mistrovství světa v silniční cyklistice

ŘÍJEN

8. (ČR) - ČR - Wales, utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbalu.

10. Milán (Itálie) - finále fotbalové Ligy národů

10. Pardubice (ČR) - Překážkový dostih Velká pardubická (6900 m, šestiletí a starší koně).

11. - Bělorusko - ČR, utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbalu

13. - 17. Ašgabat (Turkmenistán) - Mistrovství světa v dráhové cyklistice

LISTOPAD

14. - 21. Turín (Itálie) - Tenisový Turnaj mistrů

16. (ČR) - ČR - Estonsko, utkání skupiny E kvalifikace mistrovství světa ve fotbalu

22. - 28. Madrid (Španělsko) - Finálový turnaj tenisového Davisova poháru.

27. - 5.12. Uppsala (Švédsko) - Mistrovství světa florbalistek

PROSINEC

2. - 19. (Španělsko) - Mistrovství světa házenkářek

3. - 11. Helsinky (Finsko) - Mistrovství světa florbalistů

13. - 17. Abú Zabí (SAE) - Mistrovství světa v krátkém bazénu