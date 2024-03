Stát dává na sport málo peněz a i to jsou funkcionáři schopní rozkrást, komentuje kauzy novinář Mádl

Tenisový boss Ivo Kaderka je ve vazbě, starostka Sokola Hana Moučková rezignovala kvůli finančnímu skandálu ve své organizaci, obvinění v úplatkářské kauze obdržel šéf svazu lyžařů David Trávníček. „Teď to vypadá, že v českém sportu vypuklo peklo, ale já se domnívám, že tam to peklo bylo dlouhá léta. Spíš bych ocenil, že se to konečně provalilo a nezůstalo to dalších 20 let pod krustou,“ říká pro Český rozhlas Plus sportovní novinář Luděk Mádl. Praha 20:04 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luděk Mádl | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Základní problém je v tom, že sportovní organizace fungují na bázi spolků a neexistuje kapacita na to, aby někdo šéfy s dlouhými prsty kontroloval,“ podotýká s tím, že například ve Fotbalové asociaci mimo zaměstnance drtivá většina činovníků práci vykonává zdarma ve volném čase a přestávají fungovat kontrolní mechanismy.

Ilustruje to na případu z doby kolem roku 2016, kdy se na Českém volejbalovém svazu v podstatě náhodou přišlo na to, že v pokladně chybí 20 milionů korun: „Několik měsíců nikomu nechyběly. Pak se přišlo na to, že jeden z těch, co tam měli ekonomiku na starosti, byl gambler a hrál automaty. Ztratí se třetina rozpočtu a nikdo si toho nevšimne.“

Dlouholetý prezident Českého tenisového svazu Kaderka podle Mádla patří k funkcionářům, kteří opanovali své organizace, obklopili se loajálními lidmi a umlčovali opozici. O nekalé činnosti přitom muselo vědět více lidí, ti ale často nechtějí celý systém rozkrýt.

„Když vám někdo něco ukradne z vašeho osobního majetku, tak se ozvete. Ale když kradou z nějakého spolku, tak si nebudete pálit prsty, když se to může otočit proti vám a nemáte jasné důkazy,“ dodává. Vyloučeno není ani to, že někteří funkcionáři nechtějí o nekalostech mluvit i proto, aby před veřejností chránili pověst své organizace.

Všehoschopní funkcionáři

Řadoví sportovci si prý mnohdy vůbec neuvědomují, že oni sami či jejich klub jsou součástí nějaké regionální struktury, která se podílí na volbě vedení. Kaderka navíc v minulosti proti jakémukoli náznaku kritiky argumentoval úspěchy českého tenisu, byť ty jsou podle Mádla z větší části zásluhou rodičů, kteří platí velké peníze za turnaje a trenéry.

„Pro fanoušky i tenisty je důležitější, když se vyhraje Wimbledon, než jestli pan Kaderka někam posílal peníze. Tím by se měli zabývat spíš ti činovníci,“ upozorňuje.

Šéf českého tenisu měl vytvořit mocenský systém, ve kterém peníze rozděloval podle svého uvážení a většinu klubů nechával živořit. Proč ale i jejich funkcionáři mlčeli?

„Měli pocit, že když něco řeknou, tak si nepomůžou. Museli by ho svrhnout, ale cítili, že to nelze. Tak si vyhodnotili, že je lepší být zticha,“ míní novinář.

Dále uvádí, že má k dispozici indicie, že policii na tenisovou kauzu upozornila Národní sportovní agentura. Ta vznikla s cílem zpřehlednit financování sportu zpřehlednit a situace se podle Mádla zlepšuje, k ideálu má ale stále daleko.

„Největší problém je její malý rozpočet. Stát dává do sportu strašně málo peněz, jsme na chvostu zemí Evropské unie. Ale pozoruhodné je, že i to málo jsou funkcionáři schopni z velké části rozkrást nebo ztratit,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.