‚Pro každého by to měla být čest, převzít vyznamenání.‘ Zeman ocenil pět sportovců

Miloš Zeman ocenil tři tenisty. Z nich si pro medaili přišli Helena Suková a Radek Štěpánek. Petra Kvitová se akce nezúčastnila a k předání dojde později.

„Pro každého by to měla být čest převzít vyznamenání, když ho má dostat. Myslím si, že je to ocenění toho, co člověk celý život dělal,“ uvedl pro Radiožurnál Štěpánek.

Petr Čech se stal už pátým fotbalistou v české historii, který získal medaili Za zásluhy. Před ním prezidenti ocenili Josefa Masopusta, Antonína Panenku, Ivo Viktora a Pavla Nedvěda. Sám brankář se ale nemohl ceremoniálu zúčastnit.

„Přijít si pro ocenění osobně na Pražský hrad by bylo zážitkem na celý život, ale bohužel datum kolidovalo s naším zápasem na Crystal Palace, což mi neumožnilo se zúčastnit,“ řekl v prohlášení pro agenturu Sport Invest Čech.

O vyznamenání pro Ester Ledeckou bylo jasno už dříve. Česká lyžařka a snowboardistka na Pražský hrad nepřišla, protože je na předsezonním soustředěním v Americe.

„Státní vyznamenání na Hradě nepřevezmu. Tou dobou budu na soustředění. Jsem moc ráda, že se zařadím po bok sportovců, kteří ocenění dostali,“ těšilo Ledeckou.