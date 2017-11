Střelec vítězné branky Sýkora: Měli jsme vytěžit víc než dva góly

Nezažívají zrovna nejlepší reprezentační epochu, proti silnému soupeři se ale čeští fotbalisté vytáhli. Na přípravném turnaji v Kataru zdolali Islanďany 2:1 a to jim ještě rozhodčí upřeli jeden regulérní gól. Jan Sýkora v rozhovoru pro Radiožurnál říká, že nemuselo zůstat u dvou branek. Dauhá/Katar 19:09 8. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Sýkora po druhém gólu | Foto: Jan Tauber | Zdroj: FAČR

Gratulujeme k vítězství a prvnímu reprezentačnímu gólu. Je to pro vás cenný skalp?

Určitě. Ještě, když to byl gól vítězný, jak se na konci ukázalo. Jsem rád, že jsem gól konečně dal, chvíli jsem na něj čekal. Jsem tam od toho, abych je dával a připravoval, takže jsem rád.

Fotbalová reprezentace porazila Island 2:1, výhru zařídili slávisté Souček a Sýkora Číst článek

Na penaltovém puntíku jste se krásně položil do sklepnutí Filipa Nováka. Takhle jste si ten první gól představoval?

Nevím, jestli jsem se „krásně položil.“Ale už asi dvě sekundy předtím, když balon letěl dozadu na Filipa, říkal jsem si, že by to mohl vrátit jedině tam, takže jsem si počkal. Vyplaval jsem tam sám, takže to bylo jen o tom nějak se trefit, což se mi povedlo.

Porazili jste čtvrtfinalisty mistrovství Evropy a jisté účastníky mistrovství světa. To taky není špatné přidat do sbírky.

To vůbec ne. Jsme rádi za každou výhru. Myslím si, že Island nepřijel v plné síle, ale pro naši psychiku je dobré, že jsme s tak silným soupeřem dokázali vyhrát.

Překvapilo vás, že jste si vytvořili tolik šancí a přehráli Island?

Nevím, jestli úplně přehráli. Měli jsme nějaké dobré momenty, možná jsme měli vytěžit víc gólů než jen dva. Je to něco, na čem se dá dál stavět.

Jan Sýkora (ČR - Island) pic.twitter.com/e5PwsO1gak — Pumelice do šibenice (@pumelice) 8 November 2017

Teplota byla kolem 25 stupňů, ale jiná vlhkost a jiné dusno. Jak se vám v tom hrálo?

Upřímně nic moc. Člověk je za dvě minuty zpocený, rychleji těžknou nohy, ale myslím, že jsme si s tím všichni poradili dobře.

Co trávník? Před zápasem vypadal místy prořídlý, místy žlutý…

Je vidět, že ta tráva je jiná, než jsou evropské trávníky. Ale my jsme si na ni zvykli a nedělalo nám to vůbec žádný problém.

Může to pro vás být motivace, zahrát si tu i za pět let? Ne na tomhle, ale na větším stadionu.

Určitě. Je tu krásné prostředí, krásné stadiony. I tenhle, když je menší, je hezký a útulný, takže motivace to je.