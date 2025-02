Stipendia už jen pro reprezentanty. Vysokoškolští sportovci v Plzni přijdou až o 15 tisíc měsíčně

Část mladých sportovců přijde o stipendijní podporu. Ta se nově vztahuje totiž jen na reprezentanty. Fyzioterapeuty a další lékaře si tak nově budou muset hradit sami. To se podepíše mimo jiné i na jejich sportovní kariéře. Vedle studia a sportu si totiž budou muset finanční prostředky obstarat jinak. Program ministerstva školství UNIS podporuje studenty Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň 16:12 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Němejc je jedním ze studentů Západočeské univerzity v Plzni | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

„Využívala jsem prostředky, které nám UNIS (univerzitní sport) dávalo, na různé doplňky stravy nebo pomůcky pro trénink a další potřebné věci pro mě jako pro házenkářku,“ popisuje pro Radiožurnál Kristýna Hejkalová, hráčka prvoligového Kynžvartu a také studentka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak sportovci reagují na změny podmínek v programu UNIS

Pokud si chce něco takového pořídit, musí si to zaplatit sama. Ze systému UNIS vypadla kvůli tomu, že se nově vztahuje jen na reprezentanty.

Tím je například aktuální nejlepší český sprinter na 200 metrů Tomáš Němejc. Budoucí právník studující v Plzni neměl v minulosti na univerzitní podporu, jako člen armádního klubu Dukla Praha, nárok. Nová pravidla to ale umožňují.

„I když se vezme ten maximální příspěvek 15 tisíc, tak to má pro mě pořád benefity, například fyzio, výživové doplňky, přístup k doktorovi nebo nutriční terapeutce. Jelikož jsem hlavně v Plzni, tak to má pro mě docela markantní význam, než abych jezdil na otočku do Prahy kvůli těmto věcem,“ říká 24letý sprinter.

„Problém byl loni po olympiádě, když jsem nestihl udělat jednu zkoušku a kvůli tomu se mi posunuly státnice o jeden rok. Teď už bych tedy měl mít správně za sebou jedny státnice, ale asi mi to žíly úplně netrhá. Alespoň budu moct sportovat v klidu o jeden rok déle,“ popisuje Němejc život studenta a zároveň profesionálního sportovce.

Změny v resortu

Do systému UNIS se také mohou nově hlásit studenti nad 26 let. Zatímco s těmito změnami nemá Václav Salcman, garant systému UNIS na Západočeské univerzitě v Plzni, problém, zrušení finanční podpory vnímá jako krok zpátky.

Na peníze si nově ‚sáhnou‘ i patnáctiletí. Armáda rozšiřuje stipendijní program pro středoškoláky Číst článek

„I částky, které byly v nižších kategoriích, třeba osm tisíc, tak pro některé studenty znamenaly, že nemusí chodit na brigádu a mohou se plně věnovat sportu. Mohli si třeba některé doplňkové služby platit. Případně měli možnost nadstandardně nad nějaké naše limity využívat sportovního psychologa nebo fyzioterapeuta, dokupovat doplňky, které byly ušité přímo na jejich míru. Ta volnost tam byla tudíž určitě veliká,“ vysvětluje Salcman a zároveň dodává, že si nemuseli v podstatě nic vyúčtovat. „Byly to jejich peníze, se kterými mohli nakládat dle vlastního uvážení.“

Proč ke změně pravidel studijního programu došlo, vysvětluje ministerstvo nařízením vlády.

„Hlavním důvodem zrušení stipendijního programu je jednak změna pravidel fungování resortních sportovních center, které schválila vláda České republiky na návrh Národní sportovní agentury, a také změna pozice ministerstva školství v oblastní kompetencí a financování sportu,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Emanuel Vittek.