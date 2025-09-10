Tábor schválil dotaci 13,7 milionu pro FC Táborsko, klub žádal o 21 milionů. ‚Příšerný,‘ říká ředitel klubu
Na stavbu tribuny a modernizaci a zavlažování hřiště na fotbalovém stadionu přispěje město Tábor ze svého rozpočtu bezmála 14 miliony korun. Druholigový klub FC Silon Táborsko musí doplatit sedm milionů ze svého. „Já jsem teda zásadně proti, aby majitel dofinancoval tribunu, aby se lidi měli odkud dívat,“ uvedl ředitel FC Silon Táborsko Vozábal.
Prvního poprázdninového zasedání táborského zastupitelstva se v úterý účastnila i veřejnost. V publiku seděli podporovatelé místního fotbalu vybavení klubovými šálami a dresy. Hodinu a půl dlouhá debata k bodu ohledně individuální dotace pro FC Táborsko akademie, kterému stadion patří, se obešla bez větších emocí.
Zastupitelé projednávali několik variant spolufinancování od šesti do 13,7 milionů korun. Pro maximální podporu hlasovalo 20 ze 27 zastupitelů.
„Co se týče rozpočtu města, my už máme dvanáct milionů připravených. Šest milionů bylo připraveno z rezervy rozpočtu minulého roku, respektive z přebytku příjmu, dalších šest milionů našel odbor financí v letošních rezervách. Zbytek bude zařazen do rozpočtu příštího roku, na tom ještě budeme pracovat,“ uvedla místostarostka Lenka Horejsková z uskupení Společně pro Tábor.
Opoziční hnutí ANO i Šance pro Tábor prosazovali variantu maximální možné podpory. Nesouhlasila s nižšími dotacemi ve výši šesti ani dvanácti milionů korun, jak navrhovali koaliční Piráti a hnutí Tábor 2020.
„Z veřejných podpor je zdrojem dotace Národní sportovní agentura. Dalším donátorem je město Tábor. Součet podpor nemůže být vyšší, než 80 procent. Pravidla jsou Evropskou unií takto nastavená a my se do nich musíme vejít,“ říká zastupitelka za ANO a předsedkyně finančního výboru Soňa Šicnerová, která pro návrh hlasovala.
V jak vysokou dotaci fotbalisti doufali?
Spolek FC Táborsko město žádal o 21 milionů korun. Jak připomělo táborské vedení, v posledních 20 letech město do stadionu v Kvapilově ulici investovalo 37 milionů korun.
Fotbalový klub má přislíbenou dotaci 14 milionů korun od Národní sportovní agentury. Z jednacího sálu zastupitelů výkonný ředitel fotbalového klubu Martin Vozábal neodcházel spokojený.
„Já jsem ještě nikde v rebublice neviděl, že by si někdo dofinanconával tribunu, aby si lidi mohli sednout a měli se kde vyčůrat,“ uvedl výkonný ředitel fotbalového klubu Martin Vozábal.
„Je to teda asi otázka na majitele. On je nadšenec, takže jak ho znám, tak on to asi bude chtít dofinancovat, ale já jsem teda zásadně proti,“ řekl Vozábal.
„Mně to nedává vůbec logiku, aby kupoval tribunu lidem, aby se měli odkud dívat, to je prostě příšerný,“ doplnil ředitel druholigového klubu.