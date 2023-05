Kam tečou dotace v českém tenise? Stát kontrolu nevyžaduje, upozorňuje reportér

Příběh, který budeme společně vyprávět, je o muži, který podle tvých zjištění dokázal, řekněme zčásti ovládnout jeden dotační penězovod. Kdo je Vojtěch Flégl?

Je to bývalý tenista, který je nyní současně vlivným tenisovým funkcionářem. Je členem dozorčí rady Českého tenisového svazu, ve které je prezident Ivo Kaderka a jenom tři členové dozorčí rady, takže lidé, kteří se vzájemně znají. Flégl je zároveň jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta Ivo Kaderky. Uvedu příklad: když se v roce 2021 Český tenisový svaz ucházel o pořádání finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové, Kaderka sám lobboval na vládě o dotaci 65 milionů korun. Uspěl, soutěž se nakonec pořádala a ředitelem celého turnaje byl právě Vojtěch Flégl. Je zároveň starostou spolku Orel jednota Praha-Balkán, který podle vlastních výročních zpráv ve sbírce listin dostával v posledních pěti letech ze státních dotací desítky milionů korun na pořádání tenisových turnajů. Podle vyúčtování za rok 2021, které jsme získali, dostal tento spolek od svazu přes 40 milionů, což byla skoro třetina všech peněz, které svaz dostal od státu v rámci dotace nazvané „podpora sportovních svazů“.

Jeden klub dostal třetinu všech dotací.

Ano, což bylo neobvyklé. Jiné kluby, velké české kluby jako Prostějov a další dostaly jednotky milionů, Orel jednota Praha-Balkán přes 40 milionů.

Klubů jsou v Česku stovky, tak je pak asi pozoruhodné, když jeden klub vezme třetinu dotací...

Podle aktuální zprávy je v republice asi tisíc sto aktivních klubů.

Kde končí peníze z dotací

Jak měl tedy celý ten mechanismus fungovat?

Fléglův spolek, a když říkám Fléglův, tak tím myslím, že ho skutečně ovládá, protože je starostou spolku a ve vedení sedí jeho příbuzní a známí. Tento klub dostával od svazu desítky milionů korun na pořádání tenisových turnajů. Za jednotlivé služby, třeba za ubytování účastníků, dopravu, videopřenosy zápasů, stravování a další věci, pak spolek vyplácel peníze jednotlivým firmám, mezi kterými byly firmy patřící právě Fléglovi nebo jeho manželce. Když se například pořádal turnaj Mácha Lake v České Lípě, svaz dal Fléglovu spolku na pořádání turnaje milion osm set tisíc. Největší část šla na odměny hráček, přes šest set tisíc pak ale získaly firmy Fléglovy rodiny.

Tedy nejenže jeho klub získal třetinu všech dotací, ale ještě k tomu si za ty peníze najal nějaké firmy pro nějakou práci, a ty firmy ještě k tomu zčásti patřily majiteli toho klubu.

Ano.

Takže peníze zůstaly u Flégla.

Peníze tím spolkem zčásti jenom protekly. Státní dotace získal spolek, který rozhodoval o tom, komu je potom svěří za jednotlivé služby, a těmi firmami byly opět firmy Vojtěcha Flégla. Některé částky nás zaujaly na první pohled, protože třeba za dopravu účastníků jednotlivých turnajů dostával Fléglův spolek od svazu pokaždé sto dvacet jedna tisíc korun, ať se akce konala v Praze, v České Lípě, v Pardubicích nebo třeba v Ostravě.

Prostě paušál - sto dvacet jedna tisíc, tady máte...

Když jsme navíc mluvili třeba s tenistkou Karolínou Kubáňovou, vítězkou čtyřhry na turnaji Mácha Lake, který jsem vzpomínal, tak ta nám řekla, že dopravu a vlastně všechno ostatní včetně ubytování, stravování a tak dále si platila sama, takže není úplně zřejmé, koho a kam Fléglova firma vozila za těch sto dvacet jedna tisíc...

Není jasné, kam ty peníze šly.

Přesně tak. Ptali jsme se na to, ale nikdo nám na to odpověď nedal.

Takže sto dvacet jedna tisíc byla doprava, byly i nějaké jiné příklady? Zmiňoval jsi tu třeba videopřenosy...

Podobné to bylo i s platbami za videopřenosy. Za ty spolek dostával od svazu v roce 2021, který máme zdokumentovaný, vždy buď sto sedmdesát nebo sto osmdesát tisíc, žádná jiná částka tam nebyla. Prostě dostával úplně stejně podobně jako za dopravu. Oslovili jsme firmy na trhu, které podnikají v podobném nebo stejném oboru, které také poskytují velmi podobné videopřenosy. Jsou o tom, že postavíte statickou kameru, nahráváte hodiny nějakého zápasu, v levém horním rohu máte skóre, a takto je ten videopřenos dodnes dohledatelný na kanálu YouTube. Ptali jsme se několika firem, jestli by byly schopné a ochotné za tyto peníze takové služby poskytnout také, a třeba jednatel společnosti TVCOM Michael Kruk nám řekl, že zakázku za takové peníze by určitě bral, protože by na tom pěkně vydělal.

„Pokud bych dostal nabídku streamovat tyto tenisové turnaje - tři kurty, pět dní, sto osmdesát tisíc - tak bych to určitě vzal. Určitě bych na tom vydělal.“ Michael Kruk, jednatel TVCOM (archiv ČRo, 2023)

Nikdo ho ale neoslovil. Zakázku prostě dostává firma Vojtěcha Flégla a nikdo nezjišťuje, jestli by někdo mohl stejnou službu udělat levněji, lépe, kvalitněji.

Co na to říká samotný Vojtěch Flégl? Předpokládám, že jste se ho ptali.

Snažili jsme se získat jeho vyjádření několikrát. Volali jsme mu, ale mobil nebral, byli jsme v sídle jeho spolku, kde nás ale odkázali na písemnou komunikaci, poslali jsme mu e-mail s detailními otázkami, na to nereagoval. Až po urgenci nám nakonec poslal e-mail, ve kterém ale místo odpovědí bylo jenom strohé vyjádření, že s námi mluvit nebude a že nám na žádné otázky nebude odpovídat.

„S ohledem na obsah vašich reportáží z prostředí českého tenisu, které jsou plné neobjektivních hodnocení, zkreslování skutečností a zneužívání informací bez patřičného kontextu s evidentním výlučným cílem skandalizovat celou českou tenisovou scénu, neshledávám žádný důvod pro jakoukoliv vzájemnou komunikaci.“ Vojtěch Flégl, člen dozorčí rady Českého tenisového svazu (archiv ČRo, 16. 4. 2023)

Ještě jednou se doptám a je to otázka - chápu to tedy správně, že tenisový spolek Orel jednota Praha fungoval jako prostředek pro Vojtěcha Flégla, jak získat peníze?

Nechtěl bych ho podezírat z toho, že mu spolek sloužil k tomu, co říkáš, ale ve finále to tak fungovalo. Přes ten spolek protékaly státní peníze, které mu dával Český tenisový svaz, a spolek si pak najímal firmy, ve kterých ty státní peníze končily, a zčásti to byly firmy Vojtěcha Flégla.

Říkáš spolek, a ne klub. Je tam nějaký rozdíl? Co je Orel jednota Praha?

Je to i klub, ale příjemce peněz od Českého tenisového svazu je stejnojmenný spolek Orel jednota Praha-Balkán. Je to pobočný spolek křesťanské organizace Orel a působí ve sportovním areálu v pražské lokalitě na Balkáně.

Za Žižkovem, myslím, že je to ještě Praha 3.

Tam, kde jsou tenisové kurty. Působí tam několik tenisových klubů, historicky tenisový klub Spoje, to si lidé určitě pamatují. Některé ty spolky patří mezi celorepublikově úspěšné, to ale nevysvětluje, proč právě Orel jednota Praha-Balkán jako spolek má pořádat turnaje po celé republice. Nikdo nám to nevysvětlil.

O dotacích v tenise jsme už spolu mluvili. Řešili jsme to loni, kdy jsi taky přišel s investigativou, že jsou nějaké peníze z loterijních společností, které opět směřují jenom určitým klubům, ne všem, a pak ty peníze, jestli si dobře pamatuji, nemíří na rozvoj mládeže, ale na něco úplně jiného.

„Svaz peníze rozdělil mezi velké tenisové kluby, kterým šéfoval třeba vlivný podnikatel Miroslav Černošek nebo lidi z vedení svazu.“ (ČRo Radiožurnál, 23. 8. 2022)

„Jakými pravidly se svaz při rozdělování peněz řídil, odmítl vysvětlit.“ (ČRo Plus, 23. 8. 2022)

Připomeň ten případ a jak to souvisí s tím, o čem se bavíme teď? Stojí za tím ve výsledku stejní lidé?

Připomenu, že loni v létě jsme popisovali, jak Český tenisový svaz v letech 2014 až 2017 rozděloval peníze z loterií. Každý rok to bylo dvanáct až šestnáct milionů korun a peníze měly jít na sportování dětí. Původně byly určeny na sportování všech dětí, v takové formě jsme tuto informaci získali i od politiků, kteří to tehdy schvalovali. Svaz je ale rozděloval mezi kluby, kterým šéfovali lidé z vedení nebo s nějakými úzkými vazbami na něj. Většinu peněz dostalo osm největších klubů v zemi. Ani tehdy nám vedení svazu nevysvětlilo, podle jakých kritérií peníze rozdělovalo, a je to stejné vedení, které teď rozhoduje o tom, že nějaký spolek Orel jednota Praha-Balkán dostává tolik peněz na pořádání turnajů. Opět nám nikdo nic nevysvětlil - proč zrovna on, podle jakého klíče se to rozdělilo, jestli bylo nějaké výběrové řízení, na základě kterého byl vybrán Orel jako nejkvalitnější, nejvýhodnější, nejhospodárnější, nejefektivnější.

Hradba mlčení

Připomeňme ještě v této souvislosti, že Flégl je členem dozorčí rady Českého tenisového svazu a sám jsi říkal, že jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta svazu.

Ano.

Takže funkcionářům svazu je to jedno? Neřeší to i kvůli těmto vazbám?

Ptali jsme se na to vedení Českého tenisového svazu, chtěli jsme vědět, jak je možné, že zrovna tento spolek, jehož starostou je právě významný funkcionář svazu, dostává tolik peněz, a proč zrovna on pořádá ty turnaje. Nejprve jsme na konci března poslali dotazy podle informačního zákona, ptali jsme se, proč peníze posílá právě Fléglovu spolku, jestli ví, kde peníze končily, jestli ví o tom, že nakonec z části končily v soukromých firmách Vojtěcha Flégla, jestli Flégl není ve střetu zájmů. Kromě toho i proč přímo svaz uzavřel s firmou Vista Sport, kterou Vojtěch Flégl z poloviny vlastní, v roce 2021 dvě smlouvy za bezmála dva miliony. Místo odpovědí přišlo jenom konstatování, že svaz nám nebude poskytovat žádné informace a odpovědi. Pak jsme stejné dotazy ještě poslali e-mailem a takřka vzápětí se na nás obrátil generální sekretář svazu Jakub Fastr s tím, že by bylo možné domluvit rozhovor s Ivo Kaderkou.

Ivo Kaderka je šéf.

Prezident Českého tenisového svazu. Domluvili jsme konkrétní termín, který navrhl svaz a který nakonec sám zrušil, protože Ivo Kaderka najednou neměl čas. Posunuli termín o další týden, a nakonec schůzka proběhla.

Sešli jste se tedy po x týdnech?

Sešli jsme se, ale nemluvili jsme. Mluvil pouze Ivo Kaderka.

Jak to probíhalo?

Přestože on původně slibovala rozhovor, tak nakonec vedl několikaminutový monolog, ve kterém mě obviňoval ze lží. Ani na jednu z našich otázek ale neodpověděl, a nakonec prohlásil, že ani on, ani nikdo z vedení svazu, ani nikdo ze zaměstnanců svazu nám na nic odpovídat nebude.

„Vzhledem k tomu, že veškerá vaše činnost směřující proti konkrétním osobám Českého tenisového svazu, poškození dobrého jména Českého tenisového svazu, (...) tak vám oznamuji, že nebudeme s vámi nikterak komunikovat. A to vám mohu říci za celý výkonný výbor a všechny naše pracovníky.“ Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu (archiv ČRo, 2. 5. 2023)

Pak jsou tu ale instituce nebo agentury, které by k tomu taky měly, co říct, například Národní sportovní agentura. Ptali jste se?

Ano, Národní sportovní agentura je tou, která státní dotace přiděluje jednotlivým svazům. Ptali jsme se, co říkají na naše zjištění, mluvčí agentury Jakub Večerka nám ale sdělil, že nemůže naše zjištění nijak komentovat, protože právě probíhala kontrola hospodaření Českého tenisového svazu. Ta kontrola už proběhla, momentálně ale probíhají nějaké další procesní věci, dopisuje se protokol, kontrolovaný subjekt má možnost podávat námitky, a tím i žádosti o prodloužení termínu a tak dále. Kontrola tedy zatím uzavřena nebyla.

To, co tady popisujeme, příběh Flégla a jeho Orla, je to systémový problém?

Nechci hodnotit nebo mluvit o selhání konkrétních lidí. Nicméně systém, jak je dnes nastaven, jak dnes funguje, tyto věci a tento stav do určité míry umožňuje. V praxi to chodí tak, že Národní sportovní agentura pošle svazům státní dotaci a je v kompetenci svazů, jak peníze rozdělí. Národní sportovní agentura sice může hospodaření svazu posléze kontrolovat, jenomže to je spíše formální. Kontroloři zjišťují, kdo je konečným příjemcem peněz, jestli byly platby správně vyfakturované, jestli se služby, které svaz nakoupil za státní peníze, opravdu uskutečnily. Už ale nezjišťuje, jestli konečný příjemce byl ten nejlepší, nejkvalitnější, nejhospodárnější, který mohl být, jestli si svaz udělal nějaké výběrové řízení nebo proč vlastně peníze svěřil těm subjektům, lidem, firmám, kterým je svěřil. Odpovědnost je na jednotlivých svazech, takže svazy v těchto situacích mají hlídat samy sebe. V tomto konkrétním případu proto člen Národní rady pro sport a senátor TOP 09 Tomáš Třetina, když jsme mu tento případ odvyprávěli, nekritizuje Národní sportovní agenturu, ale kritizuje právě tenisový svaz.

„Nespatřuji v tom pochybení Národní sportovní agentury. Ta jasně dala dotace, ty dotace jsou řádně vyúčtovány a smysl některých dotací na pořádání turnajů je v pořádku. (...) Tohle by mělo především vadit tenistům. Tady zcela jednoznačně, podle mého názoru, je pochybení na straně tenisového svazu. Mě jako senátora to zaráží. Údaje, které mi říkáte, jsou velmi závažné a je potřeba rozebrat ty jednotlivé částky, zjistit, zda byly vynaloženy účelně, a pokud ne, tak by se měly vrátit.“ Tomáš Třetina, senátor, TOP 09 (archiv ČRo, 29. 3. 2023)

Říká, že toto by mělo vadit právě tenistům. Pokud se něco takového děje a děje se to bez vysvětlení, proč zrovna nějaká firma nebo spolek dostává peníze, a nikdo to nevysvětlí, tak je to podle pana Třetiny jednoznačně chyba svazu.

Protestovat se nevyplácí

Tenistům to je jedno, nebo ne? Může si tenista sebevíc profesionálnější říct, že pan Kaderka to dělá špatně, a že tedy sám vystoupí a řekne, pojďme to změnit?

Několikrát se to stalo, ale ta kritika se tenistům nikdy nevyplatila.

Máš nějaký příklad?

Zmínil bych událost z listopadu 2021. Tehdy se čeští reprezentanti chystali na finálový turnaj Davis Cupu do Rakouska, od Mezinárodní tenisové federace dostali čtyři sta tisíc dolarů a sami hráči si dohodli, jak si je mezi sebou rozdělí. Den před odjezdem do Innsbrucku jim ale Kaderka najednou poslal e-mail s tím, že je šokovaný, že si peníze rozdělovali sami, nařídil, kdo kolik dostane, a k tomu připsal. cituji: „Komu se to nelíbí, případně takovou smlouvu nechce podepsat, nemusí, ale na Davis Cup neodjede". Tenista Lukáš Rosol tehdy odepsal, že to považuje za vydírání a za podvod, ale Kaderkovu smlouvu nakonec přesto podepsal. Když se pak druhý den dostavil na sraz před odjezdem, dozvěděl se, že přesto nikam nepojede, protože naopak smlouvu mu nepodepsal Kaderka. Jejich spor má dohru až dosud, protože Lukáš Rosol od té doby má zákaz hrát ve velkých klubech, nemůže si třeba ani zaplatit kurt na dvě hodiny. Získali jsme čtyři nahrávky, ve kterých manažeři velkých klubů vysvětlují, že nechtějí riskovat, že by jim Kaderka stopnul dotace, kdyby Lukáši Rosolovi dovolili si u nich zahrát. Požádali jsme o komentář i Kaderku, ten ale popřel, že by někdy takový pokyn vydal. Nicméně těžko připustit, že by se čtyři manažeři domluvili, že existuje nějaké embargo, a ona to nebyla pravda. Rosol si nakonec našel menší klub v Praze, ve kterém teď hraje a který není vůbec závislý na dotacích od svazu.

Tak se mi zdá, že se hodně točíme kolem jména Ivo Kaderka. Zeptám se jednoduše, jak zlepšit systém, aby nedocházelo k těmto problémům, o kterých se tady bavíme?

Odborníci, které jsme oslovili, se shodli na tom, že je nutná větší transparentnost celého prostředí sportovních dotací. Třeba Marek Pavlík z katedry veřejné ekonomie ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity nám řekl, že by pomohlo, kdyby příjemci dotací i ti, kteří je dostávají, měli povinnost zveřejňovat konkrétní výši dotace a její detailní využití, aby všichni viděli, kdo dostal dotaci, kolik peněz a jak ji využil.

Faktury, doklady, všechno.

Ano, tím by se dotace dostaly pod veřejnou kontrolu.

Ale stát to nevyžaduje, a proto je tu prostor třeba pro případ Flégl, Orel...

Stát to nevyžaduje a svazy nechtějí ukazovat svoje hospodaření. Svazy jsou spolky, takže říkají, my nepodléháme ani informačnímu zákonu, takže nikomu nic není do našeho hospodaření. Nechtějí ho předkládat veřejné kontrole. Systém jim to umožňuje, a proto jejich hospodaření pod veřejnou kontrolu není, mluvíme teď o Českém tenisovém svazu.