Karolína Plíšková je v Torontu ve čtvrtfinále. Kontaveitovou porazila 6:3 a 7:5

Česká tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Torontu poradila 6:3, 7:5 s Anett Kontaveitovou z Estonska a postoupila do čtvrtfinále. V něm se třetí hráčka světového žebříčku utká buď s Kiki Bertensovou z Nizozemska, nebo s domácí Biancou Andreescuovou. Toronto 19:57 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sedmadvacetiletá Plíšková díky vítězství udržela šanci stát se opět světovou jedničkou. | Zdroj: Reuters

Sedmadvacetiletá Plíšková díky vítězství udržela šanci stát se opět světovou jedničkou.

Potřebuje k tomu postup do semifinále a současně druhá hráčka žebříčku Naomi Ósakaová nesmí projít do čtvrtfinále. Pokud jednadvacetiletá Japonka postoupí, musí Plíšková dojít do finále, případně v něm Ósakaovou porazit.